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    Бывшая жена Пьера Нарцисса заявила, что прощание с певцом пришлось перенести из-за вопросов с отправкой тела в Камерун

    1909
    6 комментариев

    Публичное прощание со скончавшимся Пьером Нарциссом пришлось экстренно перенести из-за урегулирования вопросов с отправкой тела в Камерун. Об этом сообщила бывшая жена музыканта Валерия Калачева 25 июня.

    По словам Калачевой, камерунские родственники Нарцисса якобы обратились в посольство, чтобы получить гарантии дальнейшей транспортировки покойного в Камерун, пояснила женщина ТАСС. Это и помешало провести прощание в назначенную дату.

    Она добавила, что считает уместным, если бы Пьера Нарцисса похоронили в России, где он прожил 30 лет и завоевал любовь поклонников.

    На данный момент новой датой прощания указано 29 июня. Бывшая жена певца продолжает переговоры с его родственниками и посольством Камеруна.

    Певец умер 21 июня на 46-м году жизни из-за проблем со здоровьем. Анонсировалось, что Пьера Нарцисса похоронят на родине, где в фамильном склепе покоятся его отец и дяди.

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    Комментарии (6)

    07A
    Что бы стать Пушкиным, надо преданно служить государю на различных должностях и любить отечество.
    hal9000
    Неполучился из него Пушкин...одной песней тока и прославился...а потом запил резко и никакого творчества...Александ Сергеич успевал и выпить и с бабами кутить..и писучий был..настрочил сока томов..довольно таки неплохих стихов и прочее...правда тоже прожил всего ничего..а Нарцисса слишком быстро споили..
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