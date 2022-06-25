Бывшая жена Пьера Нарцисса заявила, что прощание с певцом пришлось перенести из-за вопросов с отправкой тела в Камерун

Публичное прощание со скончавшимся Пьером Нарциссом пришлось экстренно перенести из-за урегулирования вопросов с отправкой тела в Камерун. Об этом сообщила бывшая жена музыканта Валерия Калачева 25 июня.
По словам Калачевой, камерунские родственники Нарцисса якобы обратились в посольство, чтобы получить гарантии дальнейшей транспортировки покойного в Камерун, пояснила женщина ТАСС. Это и помешало провести прощание в назначенную дату.
Она добавила, что считает уместным, если бы Пьера Нарцисса похоронили в России, где он прожил 30 лет и завоевал любовь поклонников.
На данный момент новой датой прощания указано 29 июня. Бывшая жена певца продолжает переговоры с его родственниками и посольством Камеруна.
Певец умер 21 июня на 46-м году жизни из-за проблем со здоровьем. Анонсировалось, что Пьера Нарцисса похоронят на родине, где в фамильном склепе покоятся его отец и дяди.