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    Падение самолёта в Рязани попало на видео. Раненых спасают в реанимации

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    8 комментариев
    Кадр из видео в YouTube
    Кадр из видео в YouTube
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    Все пострадавшие при крушении военного самолёта Ил-76 под Рязанью 24 июня находятся в реанимации. Его падение попало на видео: самолёт горел уже в воздухе.

    TAVAROT

    Как передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник, из пяти пострадавших состояние четверых оценивается как тяжёлое, одного — как крайне тяжёлое.

    По данным источника РИА Новости, причиной ЧП стало возгорание двигателя: не сработала система пожаротушения. По словам врио губернатора, экипаж до последнего отводил неисправную машину от жилых районов.

    Минобороны сообщило, что рано утром военно-транспортный самолёт Ил-76 совершил жёсткую посадку под Рязанью и частично разрушился. Скончались, по предварительным данным, четыре человека. Пожар на земле потушили. При падении воздушное судно задело провода, и в жилых районах пропало электричество.

    Кадр из видео в YouTube
    Кадр из видео в YouTube

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    Комментарии (8)

    hal9000
    Этой птичке отказ и возгорание одного движка ничем не грозит..это крыло повреждено а не движек...
    07A
    "За просто так" это ваш девиз? С зоны наверное?
    275102528
    Наградить орденом Мужества.
    За просто так, как уж принято в нынешней России
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