Падение самолёта в Рязани попало на видео. Раненых спасают в реанимации

Все пострадавшие при крушении военного самолёта Ил-76 под Рязанью 24 июня находятся в реанимации. Его падение попало на видео: самолёт горел уже в воздухе.
Как передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник, из пяти пострадавших состояние четверых оценивается как тяжёлое, одного — как крайне тяжёлое.
По данным источника РИА Новости, причиной ЧП стало возгорание двигателя: не сработала система пожаротушения. По словам врио губернатора, экипаж до последнего отводил неисправную машину от жилых районов.
Минобороны сообщило, что рано утром военно-транспортный самолёт Ил-76 совершил жёсткую посадку под Рязанью и частично разрушился. Скончались, по предварительным данным, четыре человека. Пожар на земле потушили. При падении воздушное судно задело провода, и в жилых районах пропало электричество.