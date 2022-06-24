Падение самолёта в Рязани попало на видео. Раненых спасают в реанимации

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Все пострадавшие при крушении военного самолёта Ил-76 под Рязанью 24 июня находятся в реанимации. Его падение попало на видео: самолёт горел уже в воздухе.

Как передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник, из пяти пострадавших состояние четверых оценивается как тяжёлое, одного — как крайне тяжёлое.



По данным источника РИА Новости, причиной ЧП стало возгорание двигателя: не сработала система пожаротушения. По словам врио губернатора, экипаж до последнего отводил неисправную машину от жилых районов.