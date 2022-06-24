«Гул пошел неестественный». Самолёт упал в Рязани рядом с домами, оборвав провода, есть погибшие

В Рязанской области 24 июня жёсткую посадку совершил военно-транспортный самолёт Ил-76. Причиной считают неисправность двигателя. Погибли четыре человека, есть пострадавшие.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил о пятерых пострадавших, врачи — о госпитализации четырёх человек.

«Самолет упал из-за внезапного воспламенения двигателя. Предварительно, четыре [человека] погибли, пять госпитализированы», — сказал источник ТАСС в экстренных службах.

«В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт», — цитирует агентство Минобороны РФ.

По данным Минобороны, при ударе о землю самолёт частично разрушился. Он, по словам источника ТАСС, совершал полёт по маршруту Белгород — Оренбург, в Дягилево останавливался на дозаправку.

Воздушное судно упало в поле у реки Плетенки рядом с частными жилыми домами в районе Михайловского шоссе. Начался пожар, он уже потушен. Ведётся проливка обломков, территория оцеплена, передаёт корреспондент ТАСС.



Местный дачник рассказал РИА Новости, что при падении самолёт оборвал линию электропередачи, в дачном посёлке прервалось электроснабжение. Дома не задеты.

