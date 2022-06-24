    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 16

    3 м/с, ю-з

    763мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd53.36eur55.99
    Как будем отдыхать в 2023-мКуда пойти в выходныеКак посмотреть "Алые Паруса"Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    «Гул пошел неестественный». Самолёт упал в Рязани рядом с домами, оборвав провода, есть погибшие

    14506
    7 комментариев

    В Рязанской области 24 июня жёсткую посадку совершил военно-транспортный самолёт Ил-76. Причиной считают неисправность двигателя. Погибли четыре человека, есть пострадавшие.

    «В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт», — цитирует агентство Минобороны РФ.

    «Самолет упал из-за внезапного воспламенения двигателя. Предварительно, четыре [человека] погибли, пять госпитализированы», — сказал источник ТАСС в экстренных службах.

    Источник ТАСС в экстренных службах сообщил о пятерых пострадавших, врачи — о госпитализации четырёх человек.

    По данным Минобороны, при ударе о землю самолёт частично разрушился. Он, по словам источника ТАСС, совершал полёт по маршруту Белгород — Оренбург, в Дягилево останавливался на дозаправку.

    Воздушное судно упало в поле у реки Плетенки рядом с частными жилыми домами в районе Михайловского шоссе. Начался пожар, он уже потушен. Ведётся проливка обломков, территория оцеплена, передаёт корреспондент ТАСС.

    Местный дачник рассказал РИА Новости, что при падении самолёт оборвал линию электропередачи, в дачном посёлке прервалось электроснабжение. Дома не задеты.

    «Гул пошел неестественный. Я супруге говорю: «Наверное, самолет упал». Выхожу — тут уже всё полыхает. Это было в начале четвертого [часа утра]», — рассказал дачник.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ6

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (7)

    275102528
    Демилитаризировался?
    А в Белгород зачем летел?
    Karjala takaisin
    самоденацифировался
    nalchik11
    Это что за диверсия такая? Самолётов и так мало. Запретите им падать!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close