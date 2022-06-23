У будущего Большого Смоленского моста и Цимбалинского путепровода подрезают «зелень»

Реконструкция Цимбалинского путепровода, строительство Большого Смоленского моста и дороги к центру сказок Пушкина потребовали урезать соседние островки зеленых насаждений общего пользования. Соответствующий законопроект губернатора парламент Петербурга поддержал в первом чтении на заседании 23 июня.

«На мой взгляд, это достаточно очевидный законопроект, который содержит четыре решения, они обусловлены развитием инфраструктуры Петербурга», — рассказал представитель Смольного в Мариинском дворце Константин Сухенко. Сквер ДОСААФ на пересечении Большого Смоленского проспекта и проспекта Обуховской Обороны сократится с 0,29 до 0,273 га, а безымянный сквер между домами №38 и №48 по проспекту Обуховской Обороны «похудеет» с 0,51 до 0,48 га. Оба этих ЗНОП — соседи будущего Большого Смоленского моста, который еще только предстоит перекинуть через Неву. Кроме того, с 1,32 до 1,26 га сокращают площадь Смоленского сада (расположен между домами 60 и 68 по проспекту Обуховской Обороны).

Соседи Цимбалинского путепровода, сквер на пересечении Белевского и Железнодорожного проспектов и сквер у дома 58 по улице Цимбалина, сократятся с 0,4 до 0,386 га и с 0,1 до 0,087 га, соответственно. Сквер Спасателей (северо-восточнее пересечения улиц Бухарестской и Фучика) похудеет с 10 до 9,67 га. Его обрезают из-за соседства с заводом «Полисан», а точнее, накладкой с санитарной зоной предприятия. Буферному парку добавят территории с 54,6 до 57,4 га. Как раз там и планируется построить центр сказок Пушкина. Как объяснил Сухенко, небольшой фрагмент территории сначала исключат из ЗНОП, чтобы обустроить подъездной путь к центру сказок, а потом вернут обратно.

В пояснительной записке говорится, что в общем площадь зеленых насаждений городского значения вырастет с 6006,77 до 6010 га, то есть более чем на 3 га. Это произойдет за счет прирезки квадратных метров к уже существующим скверам и присвоения «зеленого статуса» новым, уже существующим по факту. Замглавы фракции «Яблока» Борис Вишневский напомнил, что Смоленский мост грозит сносом дома № 54 по проспекту Обуховской Обороны, там располагалась 117-я трудовая школа, в которой училась Ольга Берггольц. А коммунист Ирина Иванова потребовала от Сухенко аргументировать каждое из предложенных сокращений. Она пояснила, что в каждом случае речь идет примерно о 3 тысячах кв. метрах, на которых при желании можно много что построить. Представитель Смольного затруднился с ответом, сославшись на мнение разработчиков проекта, которые считают сокращение скверов необходимым.