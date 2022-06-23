Путин и Лукашенко проведут встречу в Петербурге

«Сегодня, в четверг и в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко [находится здесь]. <...> В Завидово сегодня у них [с президентом РФ Владимиром Путиным] неформальное общение, которое будет прервано в 15:00», — рассказал Песков.

Лукашенко 23 и 24 июня будет общаться с президентом Владимиром Путиным в Завидово, где находится резиденция главы государства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится в России с неофициальным визитом. Об этом 23 июня рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Также пресс-секретарь президента уточнил, что никаких трансляций для СМИ с этих неформальных встреч не планируется.



Пресс-служба Лукашенко уточнила, что лидеры России и Белоруссии проведут 25 июня встречу в Санкт-Петербурге.