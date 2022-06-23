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    Путин и Лукашенко проведут встречу в Петербурге

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    11 комментариев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится в России с неофициальным визитом. Об этом 23 июня рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Лукашенко 23 и 24 июня будет общаться с президентом Владимиром Путиным в Завидово, где находится резиденция главы государства.

    «Сегодня, в четверг и в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко [находится здесь]. <...> В Завидово сегодня у них [с президентом РФ Владимиром Путиным] неформальное общение, которое будет прервано в 15:00», — рассказал Песков.

    Также пресс-секретарь президента уточнил, что никаких трансляций для СМИ с этих неформальных встреч не планируется.

    Пресс-служба Лукашенко уточнила, что лидеры России и Белоруссии проведут 25 июня встречу в Санкт-Петербурге.

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    Комментарии (11)

    VKuser174198221
    опять дороги перекроют!
    252674901
    Опять приехал деньги клянчить.
    274767939
    Луку нужно сначала на санобработку
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