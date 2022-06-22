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    Под Петербургом мужчина отстреливался от коллекторов и погиб на кладбище в перестрелке с полицией

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    10 комментариев

    Житель поселка Рябово Тосненского района Ленобласти умер от пули из табельного оружия. Он успел ранить коллектора и метил в сотрудников полиции.

    О перестрелке в поселке 22 июня пишет 47news. 62-летний мужчина открыл огонь по двум оппонентам утром, одного ранил в спину, второй увернулся и убежал. Пока человек с ружьем сел в машину и поехал догонять, уже была вызвана полиция, автомобиль и стрелка нашли недалеко от кладбища. Житель Рябово выскочил из салона и попытался скрыться от полиции среди могил. На уговоры сдаться не поддавался, снова начал палить. Его настигла ответная пуля, врачам спасать уже было некого.

    Как выяснилось позже, раненый и его товарищ — коллекторы. Вопрос касался долга в банке «Авангард», сумма — 140 тысяч рублей.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (10)

    274850697
    Светлая память мужику, земля пухом. Надеюсь теперь бандо-коллекторов поменьше еще станет .
    AndrewBarsik
    Принудительное взыскание имеет право осуществлять только судебный пристав по вступившему в законную силу решению суда в рамках исполнительного производства. Всё остальное - вымогательство или самоуправство. И то и другое- уголовные преступления. Те, кто пытается принудительно взыскивать долг, не являясь судебным приставом, является преступником, даже если он сам себя называет коллектором. Полиция обязана защищать граждан от этих мутантов.
    Диванный Эксперт
    Патроны подорожали, предупредительного выстрела не жди…
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