Под Петербургом мужчина отстреливался от коллекторов и погиб на кладбище в перестрелке с полицией

Житель поселка Рябово Тосненского района Ленобласти умер от пули из табельного оружия. Он успел ранить коллектора и метил в сотрудников полиции.
О перестрелке в поселке 22 июня пишет 47news. 62-летний мужчина открыл огонь по двум оппонентам утром, одного ранил в спину, второй увернулся и убежал. Пока человек с ружьем сел в машину и поехал догонять, уже была вызвана полиция, автомобиль и стрелка нашли недалеко от кладбища. Житель Рябово выскочил из салона и попытался скрыться от полиции среди могил. На уговоры сдаться не поддавался, снова начал палить. Его настигла ответная пуля, врачам спасать уже было некого.
Как выяснилось позже, раненый и его товарищ — коллекторы. Вопрос касался долга в банке «Авангард», сумма — 140 тысяч рублей.