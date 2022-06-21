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    Грибное лето и «троица». Петербуржцы учат друг друга, как распознать ложные грибы

    1901
    5 комментариев

    Подосиновики, подберезовики, боровики — жители Петербурга теряются в изобилии грибов. При этом даже любители «тихой охоты» иногда теряются, пытаясь ответить на вопрос о том, ложный гриб или настоящий.

    «Все ожидали найти, кроме боровиков», — радуется участница группы «Грибы и Грибники СПб» в социальной сети «ВКонтакте». По ее словам, «чистый» гриб был найден в Агалатово.

    Целую россыпь лисичек удалось найти ещё одному участнику группы в Копорье.

    Симпатичную, но неказистую «троицу» обнаружили во Всеволожском районе Ленобласти.

    Больше всего вопросов вызвал подосиновик, обнаруженный в Киришском районе Ленинградской области. «В выходные нашли подосиновик, но друзья написали, что это ложный. Начала сомневаться, никогда о таком понятии не слышала», — написала Ирина.

    В комментариях под её постом тут же начали появляться советы, как отличить ложный гриб от настоящего. Самый безопасный совет, в случае подосиновика, — надрезать шляпку и посмотреть цвет. Но в целом участники группы сошлись во мнении: таких ложных грибов не бывает. Есть так называемый желчный гриб, и его собирать действительно не стоит. Впрочем, как и пробовать лизнуть шляпки незнакомых грибов — это может привести к непредвиденным последствиям.

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    Комментарии (5)

    angel of death
    своих яиц им не хватает, что берут из леса чужие? =/
    footballer13
    "Ложный подосиновик", серьёзно?
    Денеб
    Здоровые дядьки и тётки сметают робкие едва проросшие грибы.......варварски обрывают ножки.......опустошают леса......
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