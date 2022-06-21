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    «Фонтанка» публикует фрагмент книги с интервью Виктора Цоя, которое он дал за три месяца до гибели

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    В редакции «ОГИЗ» издательства АСТ в начале июле готовится к выходу книга «Виктор Цой. Своими словами. Книга интервью. 1983–1990». «Фонтанка» публикует ее фрагмент — одно из последних интервью лидера группы «Кино», которое он дал «Московской правде» за три месяца до своей трагической гибели.

    Фото: Издательство АСТ
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    — К какому музыкальному направлению относит себя рок-группа «КИНО»?

    — Ни к какому. Я вообще против термина «рок» и не занимаюсь этим. Просто играю музыку, которая мне нравится.

    — Вы когда-то занимались живописью. Это увлечение прошло?

    — Сейчас я практически не уделяю этому времени, хотя иногда возникает желание.

    — Вы закончили художественное училище?

    — Нет, не закончил, выгнали. За низкую дисциплину или что-то в этом роде.

    — Год назад на концерте памяти Саши Башлачёва вырубили микрофоны. Что Вы тогда почувствовали?

    — Никаких особенных ощущений. В этой стране ко всему привыкаешь. Было лишь чувство усталости…

    — В нашей стране действительно возникает очень много проблем. Вам никогда не хотелось эмигрировать?

    — Нет, никогда. Здесь жить, конечно, гораздо труднее, но, побывав за границей несколько раз, я понял, что мне будет там скучнее. Говорю это не из каких-то там патриотических соображений. Я считаю, что человек живет на планете, а не в государстве.

    — Если бы все-таки все-таки пришлось уехать, что бы вы выбрали: Америку или Европу?

    — Европу, безусловно.

    — Как Вы относитесь к политике?

    — Политика — очень широкое понятие... Я считаю, что любое мало-мальски заметное явление уже каким-то боком принимает участие в политике. А специально заниматься политической деятельностью — не для меня. Я не одержим идеей воспитания масс.

    — Было ли когда-нибудь желание все бросить, обрубить концы, начать сначала?

    — Нет. Я ни о чем не жалею. Я всегда отвечаю за свои поступки. Для меня вообще важно, чтобы мне было интересно жить. Все остальное меня не интересует.

    — В кочегарке Вы приобрели потрясающий романтический имидж. Не жалеете о том времени?

    — Ну, чего об этом жалеть! Я там работал не из-за романтического имиджа, а потому, что мне нужно было где-то зарабатывать деньги и где-то числиться, чтобы не попасть в тюрьму. Работать было тяжело, и я ушел оттуда при первой возможности. Никогда не считал, что страдаю там «за правое дело».

    — Группа «КИНО» с уважением относится к своему зрителю и слушателю?

    — Да, конечно. Я считаю, что даже если в зале возникают какие-нибудь эксцессы, нельзя обвинять всех сразу. Любое скопление народа может это породить: есть же разные люди…

    — Какую музыку слушает Виктор Цой?

    — Последнее время все меньше и меньше слушаю: ничего не нравится. По крайней мере перестало появляться что-либо действительно интересное.

    — Считаете ли Вы, что музыка должна нравиться всем, если она действительно хороша?

    — Музыка вообще ничего не должна.

    — Каким Вы видите будущее группы «КИНО»?

    — Я не думаю о будущем «КИНО» и вообще о будущем, потому что жизнь полна случайностей…

    Ленинград, 6–7 мая 1990 года

    Фото: Издательство АСТ

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