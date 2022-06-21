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    Перед Троицей на Красненьком кладбище повредили надгробия. Полиция увидела в этом надругательство

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    Полиция Кировского района Петербурга возбудила уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения» после того, как на Красненьком кладбище нашли поврежденными две скульптуры-надгробия.

    Квалифицировать дело рук злодеев смогли лишь через 10 дней после того звонка с погоста, стало известно 21 июня ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). Сколы и царапины на надгробиях увидел мастер кладбища, который 10 июня около 11 утра делал обход.

    Поиск злодеев осложняется тем, что в указанном месте отсутствует видеонаблюдение.

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