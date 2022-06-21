Перед Троицей на Красненьком кладбище повредили надгробия. Полиция увидела в этом надругательство

Полиция Кировского района Петербурга возбудила уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения» после того, как на Красненьком кладбище нашли поврежденными две скульптуры-надгробия.



Квалифицировать дело рук злодеев смогли лишь через 10 дней после того звонка с погоста, стало известно 21 июня ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). Сколы и царапины на надгробиях увидел мастер кладбища, который 10 июня около 11 утра делал обход.

