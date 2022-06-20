Петербуржцы хвалятся грибным уловом выходного дня. Посмотреть есть на что

Дождливая неделя пошла на пользу лесам Петербурга и области. Грибники 20 июня хвалятся результатами тихой охоты в соцсетях.
В Курортном районе поперли грибы-богатыри на толстой ножке.
44 красных гриба и один уставший боровик принесла из выборгского леса петербурженка Светлана.
Целую корзину во Всеволожском районе собрал петербуржец Станислав. Сам он своим уловом остался не очень доволен, зато подписчики-грибники позавидовали.
А вот жительнице города не повезло. Гуляя по лесу, она ничего не нашла. Зато привезла на себе клеща-безбилетника.