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    Петербуржцы хвалятся грибным уловом выходного дня. Посмотреть есть на что

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    1 комментарий

    Дождливая неделя пошла на пользу лесам Петербурга и области. Грибники 20 июня хвалятся результатами тихой охоты в соцсетях.

    В Курортном районе поперли грибы-богатыри на толстой ножке.

    44 красных гриба и один уставший боровик принесла из выборгского леса петербурженка Светлана.

    Целую корзину во Всеволожском районе собрал петербуржец Станислав. Сам он своим уловом остался не очень доволен, зато подписчики-грибники позавидовали.

    А вот жительнице города не повезло. Гуляя по лесу, она ничего не нашла. Зато привезла на себе клеща-безбилетника.

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