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    Земля — крестьянам. Российским фермерам собираются предложить аренду без торгов

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    5 комментариев

    Проект закона, который упростит процедуру получения земли в аренду для российских фермеров, внесен в Госдуму. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

    Согласно проекту документа, фермерские хозяйства в России смогут получать землю без торгов на срок до 5 лет. По мнению чиновников, таким образом может быть решена проблема невозможности для малых хозяйств конкурировать с крупным бизнесом на земельных аукционах.

    Кроме того, прорабатывается вопрос об отчуждении земель сельхозназначения у тех, кто не использует их по назначению. Сроки изъятия могут сократить, а процесс сделать таким, чтобы он проходил через суды. В случае принятия, земли можно будет оперативно возвращать в сельское хозяйство.

    Невостребованные земли, согласно еще одному готовящемуся документу, будут передавать в муниципальную собственность по упрощенной процедуре.

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    Комментарии (5)

    vic_5e4cd1938d1a8
    Денёбка-комментатор за год существования на сайте, почти 7000 тысяч вбросов накидал ... и в каждом "баба яга, против". Без малого, по 20 раз в день срыгивпет на сайте.
    Дежурный по объединению
    Можно ещё лесорубам леса отдать. И подворотни купчинским гопникам. Ага.
    Antibotik
    Боты опять чушь пишут лишь зп платили
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