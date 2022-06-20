Земля — крестьянам. Российским фермерам собираются предложить аренду без торгов

Проект закона, который упростит процедуру получения земли в аренду для российских фермеров, внесен в Госдуму. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.
Согласно проекту документа, фермерские хозяйства в России смогут получать землю без торгов на срок до 5 лет. По мнению чиновников, таким образом может быть решена проблема невозможности для малых хозяйств конкурировать с крупным бизнесом на земельных аукционах.
Кроме того, прорабатывается вопрос об отчуждении земель сельхозназначения у тех, кто не использует их по назначению. Сроки изъятия могут сократить, а процесс сделать таким, чтобы он проходил через суды. В случае принятия, земли можно будет оперативно возвращать в сельское хозяйство.
Невостребованные земли, согласно еще одному готовящемуся документу, будут передавать в муниципальную собственность по упрощенной процедуре.