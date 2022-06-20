Земля — крестьянам. Российским фермерам собираются предложить аренду без торгов

Проект закона, который упростит процедуру получения земли в аренду для российских фермеров, внесен в Госдуму. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.



Согласно проекту документа, фермерские хозяйства в России смогут получать землю без торгов на срок до 5 лет. По мнению чиновников, таким образом может быть решена проблема невозможности для малых хозяйств конкурировать с крупным бизнесом на земельных аукционах.