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    Путин поручил изменить условия кредитов для жителей регионов, пострадавших от лесных пожаров

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    Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России до начала сентября принять меры по изменению условий действующих кредитов для жителей регионов, пострадавших от природных пожаров. Указ был опубликован 20 июня на сайте Кремля.

    «Совместно с Центральным банком Российской Федерации до 1 сентября 2022 года проработать вопрос о реструктуризации кредитными организациями задолженности по кредитам граждан, пострадавших от пожаров на территориях Красноярского края, Кемеровской области — Кузбасса, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областей», — сообщается в тексте документа.

    Правительству также поручили рекомендовать страховщикам ускорить выплаты, сократить перечень требуемых документов и упростить их получение. Указ вступает в силу со дня его подписания.

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