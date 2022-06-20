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    Байкер встретился с машиной и отбойником на трассе «Сортавала» под Петербургом

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    Движение по федеральной трассе «Сортавала» в сторону Петербурга днем 20 июня затруднило серьезное ДТП с мотоциклом во Всеволожском районе Ленобласти. Одному человеку потребовалась помощь медиков.

    Около 12:35 на 4-м километре Новоприозерского шоссе, в районе Мистолово, столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В результает ДТП пострадал один человек. В группе «Мотосолидарность официальная страница» добавляют, что мотоцикл улетел в отбойник, а байкер «лежит живой».

    В начале второго часа дня из-за аварии на трассе скопился 3-километровый затор в сторону Петербурга. Сейчас пробка подрассосалась, но сохраняется затруднение на протяжении почти полутора километров.

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