Байкер встретился с машиной и отбойником на трассе «Сортавала» под Петербургом

Движение по федеральной трассе «Сортавала» в сторону Петербурга днем 20 июня затруднило серьезное ДТП с мотоциклом во Всеволожском районе Ленобласти. Одному человеку потребовалась помощь медиков.
Около 12:35 на 4-м километре Новоприозерского шоссе, в районе Мистолово, столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В результает ДТП пострадал один человек. В группе «Мотосолидарность официальная страница» добавляют, что мотоцикл улетел в отбойник, а байкер «лежит живой».
В начале второго часа дня из-за аварии на трассе скопился 3-километровый затор в сторону Петербурга. Сейчас пробка подрассосалась, но сохраняется затруднение на протяжении почти полутора километров.