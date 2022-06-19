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    На крыше церкви святой Екатерины в Петербурге нашли мёртвого мужчину

    1690
    1 комментарий

    На крыше церкви святой Екатерины на Васильевском острове обнаружили мёртвого мужчину. Неподвижное тело заметил охранник. Об этом стало известно «Фонтанке» 19 июня.

    Минувшей ночью 28-летний мужчина пробрался на кровлю. Предположительно, он самовольно расстался с жизнью.

    Полицейские выясняют обстоятельства и причину смерти.

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    Комментарии (1)

    hal9000
    "Русский атеизм никогда дальше каламбура не заходил"...Бесы..
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