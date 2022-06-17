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    ПМЭФ2022

    Токаев рассказал, почему Казахстан, скорее всего, не признает ДНР и ЛНР

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    8 комментариев

    Казахстан, скорее всего, не признает независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом 17 июня на ПМЭФ-2022 заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, отвечая на вопрос о мнении Казахстана про российскую спецоперацию на Украине.

    «Современное международное право — это устав ООН. Но два принципа ООН пришли в противоречие — это целостность государства и право нации на самоопределение. Эти принципы противоречат друг другу, есть разные трактовки», — сказал Токаев.

    По его словам, на земле появится более 500 государств, и будет хаос, если будет реализовано право наций на самоопределение. Именно из-за этих соображений Казахстан, скорее всего, не станет признавать ДНР и ЛНР.

    «Мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. По всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных объединений, которыми, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», — ответил Токаев на вопрос главреда RT Маргариты Симоньян.

    «Фонтанка» ведет трансляцию из «Экспофорума», где 17 июня выступает президент Владимир Путин.

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    Комментарии (8)

    angel of death
    вы мне тут не выкайте =)))))
    а чего думали? без КАМАЗа денег даже послушные собачки начинают огрызаться =)
    Макакич
    Казахстан и Крым признаёт украинской территорией. А кто считает иначе, кроме самой России? Разве что Эритрея какая-нибудь.
    grannie
    Ну, Абхазию не признают уже почти 30 лет, что не мешает ей существовать.

    А вообще сегодня Токаев по всем статьям "переговорил" ВВП, был более убедителен, последователен и ясен. Сдаёт ВВП потихоньку.
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