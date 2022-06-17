Токаев рассказал, почему Казахстан, скорее всего, не признает ДНР и ЛНР

Казахстан, скорее всего, не признает независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом 17 июня на ПМЭФ-2022 заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, отвечая на вопрос о мнении Казахстана про российскую спецоперацию на Украине.



«Современное международное право — это устав ООН. Но два принципа ООН пришли в противоречие — это целостность государства и право нации на самоопределение. Эти принципы противоречат друг другу, есть разные трактовки», — сказал Токаев.

