Приболевший корги Чуи похищен из кальянной в Мурино. «Фонтанка» показывает, как это было

Корги Чуи объявлен в муринский розыск. Он сопровождал хозяина на работе в баре, а потом исчез вместе с постоянным гостем, не раз игравшим с дружелюбной собакой, которой требуется особый уход.

Как рассказал «Фонтанке» Даниил, 16 июня пропавший четыре дня назад Чуи по-прежнему не найден. Из особых примет — добрый нрав, отсутствие хвоста и больные глаза. Накануне владелец, обыскавший за это время ближайшие дворы и обзвонивший зоомагазины и ветклиники, обратился в полицию и бросил клич по соцсетям.

В День России Даниил взял семимесячного щенка на работу в кальянную на Петровском бульваре, 7. Судя по записям с камер, в начале шестого утра Чуи всё ещё был в заведении, а потом забежал на лестничный пролёт. Сам дверь пёс бы не открыл, но через пару минут за ним прошёл засобиравшийся на выход посетитель.

По словам владельца, мужчина стабильно захаживает в бар, знает, что корги там не случайно, и не раз играл с собакой.



«Уходил пьяным, скорее всего, это было крайне спонтанное решение, продиктованное алкоголем и недоразвитостью», - предполагает Даниил. Уличные камеры показали, что мужчина вышел с Чуи на руках. Ни он, ни корги за прошедшие дни к кальянной не вернулись.