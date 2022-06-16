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    Приболевший корги Чуи похищен из кальянной в Мурино. «Фонтанка» показывает, как это было

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    3 комментария

    Корги Чуи объявлен в муринский розыск. Он сопровождал хозяина на работе в баре, а потом исчез вместе с постоянным гостем, не раз игравшим с дружелюбной собакой, которой требуется особый уход.

    Как рассказал «Фонтанке» Даниил, 16 июня пропавший четыре дня назад Чуи по-прежнему не найден. Из особых примет — добрый нрав, отсутствие хвоста и больные глаза. Накануне владелец, обыскавший за это время ближайшие дворы и обзвонивший зоомагазины и ветклиники, обратился в полицию и бросил клич по соцсетям.

    В День России Даниил взял семимесячного щенка на работу в кальянную на Петровском бульваре, 7. Судя по записям с камер, в начале шестого утра Чуи всё ещё был в заведении, а потом забежал на лестничный пролёт. Сам дверь пёс бы не открыл, но через пару минут за ним прошёл засобиравшийся на выход посетитель.

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    По словам владельца, мужчина стабильно захаживает в бар, знает, что корги там не случайно, и не раз играл с собакой.

    «Уходил пьяным, скорее всего, это было крайне спонтанное решение, продиктованное алкоголем и недоразвитостью», - предполагает Даниил. Уличные камеры показали, что мужчина вышел с Чуи на руках. Ни он, ни корги за прошедшие дни к кальянной не вернулись.

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    Щенка корги Даниил приобретал за 85 тысяч рублей. Больше финансового вопроса владельца тревожит состояние Чуи – питомец приболел, необходимо обрабатывать ему глаза, лечить и правильно кормить.

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    Комментарии (3)

    Джастис
    Может, он просто пожалел собачку. Животным находиться в кальянной вредно, и громкая музыка тоже на пользу не идет.
    Alex000
    Пёсько обкурилось кальяно и пошло на кольцевой бар-ран.
    hal9000
    Собака в баре пропадака...
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