В Совбезе РФ нашли виновного в срыве переговоров с Украиной: главное о спецоперации за 15 июня

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев считает, что поставки Западом оружия Украине искусственно затягивают конфликт Фото: Дарья Пона / 74.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 15 июня.

Секретарь Совбеза РФ обвинил США в прекращении переговоров России и Украины Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на заседании высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, заявил, что Россия заинтересована в скорейшем достижении договоренностей с Украиной, которые бы позволили прекратить боевые действия, однако переговоры были заморожены украинской стороной. По его словам, поставки Западом оружия Украине искусственно затягивают конфликт, приводят к дополнительным жертвам и разрушениям.

— Именно деструктивные действия США, Англии и их союзников привели к прекращению российско-украинского диалога, — цитирует Патрушева «Интерфакс».

Заместитель председателя Совета Безопасности, экс-президент России Дмитрий Медведев сегодня тоже упоминал США — в своем Telegram-канале он написал, что американцы «настолько вложились в проект "анти-Россия", что всё остальное для них пустяк». Ранее Медведев объяснял, почему в последнее время стал резко высказываться. В России начали эксперимент по серийному производству TetraPak



Вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью РБК сообщила, что правительство надеется наладить собственное производство упаковки TetraPak, с которой после санкций возникли перебои, до конца года.

— Мы сейчас проводим эксперимент, он в активной фазе — как нашу целлюлозно-бумажную промышленность поженить с производителями продуктов питания, для того чтобы импортную упаковку можно было заместить. Надеемся, что эксперимент будет успешным. Может быть, не будет той красивой белой упаковки, привычной глазу, — она будет серой, как мы ее называем — экологичной, но она будет наша, отечественная, — сказала Абрамченко.

IKEA все-таки уходит совсем (но кое-что еще можно будет купить) Компания IKEA, ранее заявлявшая, что магазины в России закрыты временно, приняла решение уйти с российского рынка. Магазины открывать не будут, производства продадут, сотрудников сократят.

— За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем, — сообщается на сайте компании. — Как следствие, Группа компаний Интер ИКЕА и Группа компаний Ингка приняли решение сократить масштаб бизнеса в России. Это трудное решение, но мы верим в то, что оно необходимо. Розничный бизнес ИКЕА в России остается на паузе.

Товары, которые находятся на наших складах, будут проданы онлайн сотрудникам и клиентам, о сроках продажи сообщат дополнительно.

Посмотрите, какие товары мы потеряем после закрытия ИКЕА Никита Егоров, Ксения Беляева / Городские порталы

В то же время товары из магазина IKEA стали появляться на электронных витринах «Яндекс.Маркета». На сегодняшний день на маркетплейсе есть десятки наименований, среди которых — мебель, столовые приборы, настольные лампы, кухонные принадлежности, мягкие игрушки и многое другое. Накануне аналогичная ситуация произошла с продукцией испанской сети Inditex, к которой относятся Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho: вещи появились на российском маркетплейсе Wildberries. Источник MSK1.RU объяснил, как это работает.



«Газпром» сократил подачу газа по «Северному потоку» Газпром сокращает прокачку газа по «Северному потоку» до 67 млн кубометров в сутки. Это примерно на 60% меньше, чем плановый объем в 167 млн кубометров. — В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», — сообщили в компании. Накануне компания сообщала, что снижает прокачку до 100 млн кубометров из-за задержки с ремонтом агрегатов. Приморская сеть собралась судиться с переименованным McDonald’s из-за названия Сеть «Еда и точка», включающая 18 точек во Владивостоке, намерена судиться с бывшими ресторанами McDonald’s в России, которые теперь работают под новым названием — «Вкусно и точка», если не получится решить вопрос мирным путем. Мы поговорили с владельцем «Еды и точки» Сергеем Понкратовым — он считает, что случайное совпадение здесь вряд ли возможно:

— По-честному, такая компания, как «Макдоналдс», когда что-то делает, она всё проверяет. Мы официально зарегистрированы, и нас легко найти, — говорит Панкратов. Новое название «Макдоналдсов» 12 июня объявил гендиректор сети в России Олег Пароев в день открытия первых обновленных заведений в Москве. По плану еще около 250 ресторанов «Вкусно и точка» должны открыться по стране до конца июня.