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    В Ленобласти утонул актер из «Бандитского Петербурга», «Убойной силы» и «Агента национальной безопасности»

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    Из Лемболовского озера во Всеволожском районе Ленобласти извлекли тело марокканца, который внёс восточный колорит в сериалы «Бандитский Петербург», «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности». Об этом 15 июня сообщает 47news.

    Погибшего зовут Эль Уалиди Жамаль, через месяц ему исполнилось бы 47 лет.

    Апогеем кинокарьеры марокканца Жамаля стала сцена в переполненной камере «Крестов». В неё угодил силой фантазии писателя и сценариста Андрея Константинова журналист, а в прошлом переводчик-арабист Андрей Обнорский. Там же очутился и «интурист» Саид. На вопрос: «Ты что здесь делаешь, Саид?» — он ответил: «Стреляли».

    Как рассказал собеседник 47news, Жамаль погиб вечером 11 июня. Вместе с компанией он отдыхал на берегу Лемболовского озера. Выпив, актёр пошёл купаться и сгинул. Искали его все выходные.

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