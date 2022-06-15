В Ленобласти утонул актер из «Бандитского Петербурга», «Убойной силы» и «Агента национальной безопасности»

Из Лемболовского озера во Всеволожском районе Ленобласти извлекли тело марокканца, который внёс восточный колорит в сериалы «Бандитский Петербург», «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности». Об этом 15 июня сообщает 47news.
Погибшего зовут Эль Уалиди Жамаль, через месяц ему исполнилось бы 47 лет.
Апогеем кинокарьеры марокканца Жамаля стала сцена в переполненной камере «Крестов». В неё угодил силой фантазии писателя и сценариста Андрея Константинова журналист, а в прошлом переводчик-арабист Андрей Обнорский. Там же очутился и «интурист» Саид. На вопрос: «Ты что здесь делаешь, Саид?» — он ответил: «Стреляли».
Как рассказал собеседник 47news, Жамаль погиб вечером 11 июня. Вместе с компанией он отдыхал на берегу Лемболовского озера. Выпив, актёр пошёл купаться и сгинул. Искали его все выходные.