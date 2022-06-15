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    В Петербурге готовятся менять тарифный подход к платной парковке. Плясать будут от загрузки

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    18 комментариев

    Комитет по транспорту намерен изменить методику расчета платы за пользование парковочным пространством в центре Петербурга. В ней появляется новый критерий.

    Проект изменений в соответствующее постановление правительства города опубликован накануне. В действующей версии документа тариф высчитывается как произведение базовой платы на несколько коэффициентов: конкретной парковочной зоны, дня недели, времени суток, транспортного средства. Согласно новому проекту, коэффициент зоны уступит место коэффициенту загрузки. Это нестабильная величина, она дифференцируется в зависимости от того, насколько популярна та или иная зона. Есть четыре категории: если расчетный уровень загрузки парковочного пространства в будние дни превышен в среднем более чем на 80%, если на 65–80%, если на 50–65% и если на 25–50%.

    По данным «Фонтанки», дифференцированная оплата по зонам в зависимости от загрузки может быть введена после того, как парковочное пространство распространится на Петроградский и Василеостровский районы. Сейчас тариф универсален — 100 рублей в час.

    Ранее Центр управления парковками уже делился своими планами на 2022 год: зона платной парковки вырастет на 56 улиц Центрального района с 1 июля, еще на столько же — с 1 сентября. В ноябре придет черед Адмиралтейского района, где охватят 153 улицы. К концу 2022 года общая емкость парковочного пространства Петербурга составит почти 28 тысяч машино-мест, наглядно — здесь. Затем в планах — Василеостровский и Петроградский районы, а также часть Калининского и Выборгского.

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    Комментарии (18)

    275154338
    Красоту Петербурга невозможно увидеть и оценить пока центр наполнен автомобилями. Петербург - не Нью-Йорк и даже не Москва. Дома его центра низкие, на их высотность существовало ограничение - высота Зимнего дворца. Выйдите, например, на набережную Фонтанки. Теперь, когда нельзя парковаться вдоль велодорожки, жители и туристы, наконец, получили возможность увидеть решетки и парапеты. Ландшафт преобразился в лучшую сторону. С другой же стороны набережной, где машины паркуются, они фактически "съедают" первые этажи зданий. Красота тут открывается только ночью, когда автотранспорт выезжает, и видят ее немногие. Если бы видели, ощутили, прониклись, то не стали бы так агрессивно ратовать за автомобилизацию центра. Культурные страны давно идут по пути ее решительного ограничения. И разве это нелогично для "культурной" столицы? Тогда уж нужно или крестик снять, или трусы надеть.
    Диванный Эксперт
    Посмотрите мультик про Чиполлино. Пока не запретили. Чинуши его точно смотрят. Вероятно, ежедневно. Судя по принимаемым мерам.
    VKuser45138
    Только тариф не 100, а 105 - комиссию никто не отменял.
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