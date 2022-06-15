В Петербурге готовятся менять тарифный подход к платной парковке. Плясать будут от загрузки

Комитет по транспорту намерен изменить методику расчета платы за пользование парковочным пространством в центре Петербурга. В ней появляется новый критерий.
Проект изменений в соответствующее постановление правительства города опубликован накануне. В действующей версии документа тариф высчитывается как произведение базовой платы на несколько коэффициентов: конкретной парковочной зоны, дня недели, времени суток, транспортного средства. Согласно новому проекту, коэффициент зоны уступит место коэффициенту загрузки. Это нестабильная величина, она дифференцируется в зависимости от того, насколько популярна та или иная зона. Есть четыре категории: если расчетный уровень загрузки парковочного пространства в будние дни превышен в среднем более чем на 80%, если на 65–80%, если на 50–65% и если на 25–50%.
По данным «Фонтанки», дифференцированная оплата по зонам в зависимости от загрузки может быть введена после того, как парковочное пространство распространится на Петроградский и Василеостровский районы. Сейчас тариф универсален — 100 рублей в час.