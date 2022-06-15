В Петербурге готовятся менять тарифный подход к платной парковке. Плясать будут от загрузки

Красоту Петербурга невозможно увидеть и оценить пока центр наполнен автомобилями. Петербург - не Нью-Йорк и даже не Москва. Дома его центра низкие, на их высотность существовало ограничение - высота Зимнего дворца. Выйдите, например, на набережную Фонтанки. Теперь, когда нельзя парковаться вдоль велодорожки, жители и туристы, наконец, получили возможность увидеть решетки и парапеты. Ландшафт преобразился в лучшую сторону. С другой же стороны набережной, где машины паркуются, они фактически "съедают" первые этажи зданий. Красота тут открывается только ночью, когда автотранспорт выезжает, и видят ее немногие. Если бы видели, ощутили, прониклись, то не стали бы так агрессивно ратовать за автомобилизацию центра. Культурные страны давно идут по пути ее решительного ограничения. И разве это нелогично для "культурной" столицы? Тогда уж нужно или крестик снять, или трусы надеть.