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    Два часа пожарные боролись с огнем на «Красном треугольнике». Пожар локализован

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    1 комментарий

    Пожарные смогли остановить распространение огня в «Красном треугольнике» на ста «квадратах».

    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
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    Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 12 июня, в 18:44 возгорание локализовали, ранг пожара снижен до первого.

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    Одноэтажное здание на территории АО «Красный треугольник» — набережная Обводного канала, 134, корпус 7 — начало дымить в 16:18. Через полчаса возгоранию присвоили повышенный номер сложности 1БИС. На месте работали девять пожарных расчетов.

    Из-за работ по тушению частично было ограничено движение по Обводному каналу.

    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии (1)

    TheBest
    Пора запрещать сдавать в аренду помещения в красном треугольнике.
    На складах достаточно горючки
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