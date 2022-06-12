Два часа пожарные боролись с огнем на «Красном треугольнике». Пожар локализован

Пожарные смогли остановить распространение огня в «Красном треугольнике» на ста «квадратах».
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 12 июня, в 18:44 возгорание локализовали, ранг пожара снижен до первого.
Одноэтажное здание на территории АО «Красный треугольник» — набережная Обводного канала, 134, корпус 7 — начало дымить в 16:18. Через полчаса возгоранию присвоили повышенный номер сложности 1БИС. На месте работали девять пожарных расчетов.
Из-за работ по тушению частично было ограничено движение по Обводному каналу.