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    «Красный треугольник» опять дымит. С последнего пожара прошла неделя

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    4 комментария

    Столб дыма, который поднимается с «Красного треугольника», виден в нескольких районах города.

    Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»

    Очевидцы сообщают в социальных сетях, что около 16:30 на Обводном канале, 168 снова разгорелся пожар. Судя по видео корреспондента «Фонтанки», дымит один из корпусов, расположенных на территории.

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    Пожарные приезжают на территорию бывшего предприятия как по расписанию. В последний раз они тут были 3 июня, когда на четвёртом этаже неиспользуемого здания загорелся мусор на площади 20 «квадратов».

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    Комментарии (4)

    VKuser279092
    Нет там дома 168. Последний номер дома по чётной стороне Набережной Обводного канала - 158. Дальше Екатерингофка, за ней Двинская. Красный треугольник - 138. "Ф", пользуйтесь картами города.
    Денеб
    Воронья слободка не могла не сгореть - и она запылала, подожженная сразу с пяти концов. (С)
    Дежурный по объединению
    Комитет по повышению эффективности использования городских территорий, если что, тут совершенно не при чем!
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