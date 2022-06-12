«Красный треугольник» опять дымит. С последнего пожара прошла неделя

Столб дыма, который поднимается с «Красного треугольника», виден в нескольких районах города.
Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
Очевидцы сообщают в социальных сетях, что около 16:30 на Обводном канале, 168 снова разгорелся пожар. Судя по видео корреспондента «Фонтанки», дымит один из корпусов, расположенных на территории.
Пожарные приезжают на территорию бывшего предприятия как по расписанию. В последний раз они тут были 3 июня, когда на четвёртом этаже неиспользуемого здания загорелся мусор на площади 20 «квадратов».