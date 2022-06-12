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    Путин рассказал, что его предки были «простыми крестьянами и рабочими»

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    18 комментариев

    Президент России Владимир Путин рассказал о своей родословной, в которой были, по его словам, простые люди. Речь главы государства на церемонии вручения госпремий и медалей Героя Труда 12 июня цитирует ТАСС.

    О предках Путин заговорил в связи с присвоением звания Героя Труда режиссеру Никите Михалкову. «Никита Сергеевич Михалков поведал удивительную вещь, удивительную историю о связи времен, поколений — его предок был хранителем печати первого из Романовых. <...> Примерно с этого же времени, документально установлено церковными записями, мои предки были простыми крестьянами, а потом простыми рабочими», — заявил президент.

    После этого Путин отметил, что «именно эта связь города и деревни» делает российский народ «единым, мощным, непобедимым и устремленным в будущее».

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    Комментарии (18)

    NasushnyBread
    Весь наш вид по биологической классификации вообще из семейства приматов, и что?
    VKuser174198221
    Можно вывезти мужика из деревни, но не деревню из мужика......Подтверждается!
    Денеб
    Они были простыми стукачами......
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