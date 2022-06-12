Путин рассказал, что его предки были «простыми крестьянами и рабочими»

Президент России Владимир Путин рассказал о своей родословной, в которой были, по его словам, простые люди. Речь главы государства на церемонии вручения госпремий и медалей Героя Труда 12 июня цитирует ТАСС.

О предках Путин заговорил в связи с присвоением звания Героя Труда режиссеру Никите Михалкову. «Никита Сергеевич Михалков поведал удивительную вещь, удивительную историю о связи времен, поколений — его предок был хранителем печати первого из Романовых. <...> Примерно с этого же времени, документально установлено церковными записями, мои предки были простыми крестьянами, а потом простыми рабочими», — заявил президент.