Исследовательские и боевые. В России массово заложат новые корабли для ВМФ

На нескольких судостроительных предприятиях страны в День России пройдет закладка кораблей для Военно-Морского Флота. Об этом 11 июня сообщили Минобороны России. Закладные доски будут установлены на две подводные лодки, корабль противоминной обороны, корвет и два научно-исследовательских корабля. На «Адмиралтейских верфях» в Петербурге будут заложены две подводные лодки «Вологда» и «Ярославль». В Минобороны их называют оптимальными по сочетанию акустической скрытности и дальности обнаружения целей. Обе будут иметь высокоточное оружие «Калибр». Их автономность составляет более 40 суток.



На Средне-Невском судостроительном заводе в этот день будет заложен корабль противоминной обороны «Полярный», получивший название в честь города воинской славы. Он относится к новому поколению минно-тральных сил и предназначен для борьбы с морскими минами в воде и грунте. На АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького», состоится закладка корпусов двух кораблей для исследования шельфа мирового океана и выполнения комплексных океанографических исследований. Корабли «Леонид Бекренев» и «Борис Бобков» будут обладать «высокими мореходными качествами, большой автономностью и комфортными условиями обитаемости, район плавания неограниченный», – отмечают в Минобороны.