Исследовательские и боевые. В России массово заложат новые корабли для ВМФ

На нескольких судостроительных предприятиях страны в День России пройдет закладка кораблей для Военно-Морского Флота. Об этом 11 июня сообщили Минобороны России. Закладные доски будут установлены на две подводные лодки, корабль противоминной обороны, корвет и два научно-исследовательских корабля.
На «Адмиралтейских верфях» в Петербурге будут заложены две подводные лодки «Вологда» и «Ярославль». В Минобороны их называют оптимальными по сочетанию акустической скрытности и дальности обнаружения целей. Обе будут иметь высокоточное оружие «Калибр». Их автономность составляет более 40 суток.
На Средне-Невском судостроительном заводе в этот день будет заложен корабль противоминной обороны «Полярный», получивший название в честь города воинской славы. Он относится к новому поколению минно-тральных сил и предназначен для борьбы с морскими минами в воде и грунте.
На АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького», состоится закладка корпусов двух кораблей для исследования шельфа мирового океана и выполнения комплексных океанографических исследований. Корабли «Леонид Бекренев» и «Борис Бобков» будут обладать «высокими мореходными качествами, большой автономностью и комфортными условиями обитаемости, район плавания неограниченный», – отмечают в Минобороны.
На Амурском судостроительном заводе будет заложен корвет «Разумный», названный в честь легендарного эсминца Тихоокеанского флота, участника всех крупных операций в советском Заполярье в период Великой Отечественной войны. На корабле будет «сформирована сбалансированная система вооружения, которая обеспечивает освещение и контроль надводной, воздушной и подводной обстановки, а также эффективное применение боевых средств», - рассказали в Минобороны.
Церемония пройдет под руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова, который в режиме видеконференцсвязи, находясь на предприятии «Адмиралтейские верфи», даст команду на начало работ по строительству кораблей.