    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 13

    3 м/с, зап

    761мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd58.39eur62.09
    Спасибо, Петр, но...Беженцы в ПетербургеКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Центр «Э» задержал трех парней, которые 12 километров шли по шпалам, чтобы вывесить простыню

    5267
    11 комментариев

    Баннер на простыне, вывешенный над Московским проспектом, привел трех жителей Петербурга в полицию через две недели после акции.

    Сотрудники Центра «Э» задержали трех молодых людей, которые в конце мая со всеми мерами конспирации вывесили простыню на железнодорожной эстакаде, а потом выложили акцию в Сеть, стало известно «Фонтанке» 10 июня.

    По предварительной информации, в полицию отвезли двух мужчин 18 лет и одного 21-летнего. Как полагают в полиции, 27 мая они вышли на станции метро «Международная», потом по железнодорожным путям прошли 12 километров, и в районе дома 154 по Московскому проспекту вывесили баннер с пацифистским лозунгом. При этом, по предварительной информации, его они изготовили прямо на эстакаде с помощью принесенной простыни, баллончика с краской и веревки. После этого молодые люди якобы прошли еще 6 километров по путям, сошли и уехали на такси.

    Видео акции появилось на разных ресурсах.

    В отношении задержанных составлены протоколы по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Они ждут суда, который состоится сегодня, в отделе полиции.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (11)

    Satyr
    ФСБ герои! Нашли борцов за мир))).
    275050242
    Вот что мне делать, если меня зовут по паспорту Замир Закиев???? Показываю паспорт - это фактически демонстрация баннера и готовая статья о фейках?
    Трындин
    А что транспортная полиция делала эти три-четыре часа, когда на их опдведомственной территории проходило такое действо?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close