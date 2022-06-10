Центр «Э» задержал трех парней, которые 12 километров шли по шпалам, чтобы вывесить простыню

Баннер на простыне, вывешенный над Московским проспектом, привел трех жителей Петербурга в полицию через две недели после акции.
Сотрудники Центра «Э» задержали трех молодых людей, которые в конце мая со всеми мерами конспирации вывесили простыню на железнодорожной эстакаде, а потом выложили акцию в Сеть, стало известно «Фонтанке» 10 июня.
По предварительной информации, в полицию отвезли двух мужчин 18 лет и одного 21-летнего. Как полагают в полиции, 27 мая они вышли на станции метро «Международная», потом по железнодорожным путям прошли 12 километров, и в районе дома 154 по Московскому проспекту вывесили баннер с пацифистским лозунгом. При этом, по предварительной информации, его они изготовили прямо на эстакаде с помощью принесенной простыни, баллончика с краской и веревки. После этого молодые люди якобы прошли еще 6 километров по путям, сошли и уехали на такси.
Видео акции появилось на разных ресурсах.
В отношении задержанных составлены протоколы по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Они ждут суда, который состоится сегодня, в отделе полиции.