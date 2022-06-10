Центр «Э» задержал трех парней, которые 12 километров шли по шпалам, чтобы вывесить простыню

Баннер на простыне, вывешенный над Московским проспектом, привел трех жителей Петербурга в полицию через две недели после акции.



Сотрудники Центра «Э» задержали трех молодых людей, которые в конце мая со всеми мерами конспирации вывесили простыню на железнодорожной эстакаде, а потом выложили акцию в Сеть, стало известно «Фонтанке» 10 июня.

