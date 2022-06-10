В Петербурге после «минирования» Московского вокзала задержан экс-фсиновец, прославившийся своей дубинкой

У полиции возникли вопросы к Игорю Сотнику, бывшему сотруднику ФСИН, который в 2014 году осуждался за избиение подростка из воспитательной колонии.

На сей раз мужчину подозревают в ложном сообщении о бомбе на Московском вокзале. Об этом «Фонтанке» стало известно 10 июня.



Накануне вечером в дежурную часть главка поступило сообщение от неизвестного. Он рассказал, что Московский вокзал заминирован. Номер мобильного телефона абонент не скрывал, поэтому сотрудники полиции быстро приехали к нему в гости в Металлострой. Из квартиры увезли 34-летнего Игоря Сотника, известного Петербургу бывшего сотрудника ФСИН. Его посадили в камеру, предварительно составив протокол о мелком хулиганстве.

