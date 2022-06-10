В Петербурге после «минирования» Московского вокзала задержан экс-фсиновец, прославившийся своей дубинкой

У полиции возникли вопросы к Игорю Сотнику, бывшему сотруднику ФСИН, который в 2014 году осуждался за избиение подростка из воспитательной колонии.
На сей раз мужчину подозревают в ложном сообщении о бомбе на Московском вокзале. Об этом «Фонтанке» стало известно 10 июня.
Накануне вечером в дежурную часть главка поступило сообщение от неизвестного. Он рассказал, что Московский вокзал заминирован. Номер мобильного телефона абонент не скрывал, поэтому сотрудники полиции быстро приехали к нему в гости в Металлострой. Из квартиры увезли 34-летнего Игоря Сотника, известного Петербургу бывшего сотрудника ФСИН. Его посадили в камеру, предварительно составив протокол о мелком хулиганстве.
В 2014 году экс-сотрудник воспитательной колонии в Колпино Игорь Сотник отправился в колонию общего режима за превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств. Надзиратель в туалете общежития избил резиновой дубинкой осужденного подростка за то, что тот пытался пронести еду из столовой в отряд. В июне 2015 года его этапировали в Нижний Тагил, через год перевели на поселение, еще через несколько месяцев освободили условно-досрочно.