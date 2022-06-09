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    У генсека НАТО Столтенберга диагностировали опоясывающий лишай. Он отменил все визиты

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    14 комментариев

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отменил официальные визиты в Германию и Румынию, переговоры пройдут дистанционно. У Столтенберга диагностировали опоясывающий лишай, передает 9 июня Reuters со ссылкой на представителя альянса.

    «Генеральный секретарь проведет запланированные переговоры дистанционно, а не лично. Опоясывающий лишай может возникнуть после COVID-19, который Столтенберг перенёс в мае», — сообщил собеседник агентства.

    Генсек НАТО должен был встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине и принять участие во встрече с лидерами Румынии, Польши и Венгрии в Бухаресте.

    Опоясывающий лишай (Herpes zoster) (син. — опоясывающий герпес) — заболевание вирусной природы, характеризующееся односторонними высыпаниями на коже с сильным болевым синдромом. Возбудитель — вирус ветряной оспы (Varicella zoster) семейства герпесвирусов, при первой встрече с организмом (чаще в молодом возрасте) вызывает типичную ветряную оспу. Заболевают люди, ранее перенесшие ветряную оспу.

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    Комментарии (14)

    Соловей-Помётчик
    Ух какой вой сейчас по дуроскопу идет наверное!!!
    От "надо мыться почаще" до "бох все видит!"
    Игoрь
    Перенервничал.
    Piter Russo
    Бедалага, на 1,5 месяца попал на терапию, так ведь и саммит нато без него пройдет.
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