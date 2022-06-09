У генсека НАТО Столтенберга диагностировали опоясывающий лишай. Он отменил все визиты

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отменил официальные визиты в Германию и Румынию, переговоры пройдут дистанционно. У Столтенберга диагностировали опоясывающий лишай, передает 9 июня Reuters со ссылкой на представителя альянса.
«Генеральный секретарь проведет запланированные переговоры дистанционно, а не лично. Опоясывающий лишай может возникнуть после COVID-19, который Столтенберг перенёс в мае», — сообщил собеседник агентства.
Генсек НАТО должен был встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине и принять участие во встрече с лидерами Румынии, Польши и Венгрии в Бухаресте.