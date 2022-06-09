Трое полицейских в командировке погибли под Омском

Смертельное ДТП произошло в Омской области 9 июня.
Как сообщает омское ГУ МВД, около 6:50 на 932-м километре трассы Челябинск — Новосибирск «Лада Веста» выехала на встречную полосу и врезалась в грузовой «Мерседес». Погибли 37-летний водитель «Лады» и два его пассажира 22 и 38 лет. Ещё один пассажир (мужчина) госпитализирован, его личность устанавливается. 35-летний водитель фуры невредим. На фотографиях с места аварии видно, что «Лада» в кювете опрокинулась на бок, фура тоже съехала с дороги.
Погибшие — сотрудники полиции, находившиеся в командировке, уточняют в СУ СК по Омской области.
Следственные органы возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств).