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    Трое полицейских в командировке погибли под Омском

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    Смертельное ДТП произошло в Омской области 9 июня.

    Как сообщает омское ГУ МВД, около 6:50 на 932-м километре трассы Челябинск — Новосибирск «Лада Веста» выехала на встречную полосу и врезалась в грузовой «Мерседес». Погибли 37-летний водитель «Лады» и два его пассажира 22 и 38 лет. Ещё один пассажир (мужчина) госпитализирован, его личность устанавливается. 35-летний водитель фуры невредим. На фотографиях с места аварии видно, что «Лада» в кювете опрокинулась на бок, фура тоже съехала с дороги.

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    Погибшие — сотрудники полиции, находившиеся в командировке, уточняют в СУ СК по Омской области.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств).

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