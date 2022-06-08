В Петербурге спасли несколько сотен отрезанных от озера мальков, за судьбу которых переживали жители

В Петербурге представители комитета по природопользованию переместили отрезанных от озера Долгого мальков в основной водоем, в который рыбы не могли попасть. «Фонтанке» сообщили об этом 8 июня в администрации Приморского района.
Специалисты обнаружили рядом с Долгим взрослых верховок из семейства карповых и молодых карасей. Как утверждают в комитете (документ есть в распоряжении редакции), найденных рыб переместили в озеро. Как именно они оказались в таких обстоятельствах, в Смольном сказать не смогли.
О рыбах вблизи озера Долгого «Фонтанка» писала ранее. Местные жители предположили, что мальков в «лужу» выпустили специально. «Они ютятся в луже, не сообщающейся с основным озером из-за низкого уровня воды. Похоже, что их выпустили туда намеренно, но проходящие мимо жильцы района обеспокоены тем, что они могут погибнуть», — рассказывала наша читательница.