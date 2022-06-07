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    Дмитрию Михальченко просят 20 лет за хищения в резиденции Путина

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    7 комментариев

    Второй Западный окружной военный суд перешёл к прениям по делу, одним из фигурантов которого является бывший петербургский миллиардер Дмитрий Михальченко. Гособвинитель просит для экс-гендиректора холдинговой компании «Форум» длительный срок в колонии.

    По данным «Фонтанки», прокурор просит признать Михальченко виновным и назначить ему 20 лет строгого режима. По версии обвинения, основатель холдинга «Форум» создал преступное сообщество для систематических хищений бюджетных средств при исполнении заказов ФСО и растратил деньги, выделенные на президентское благополучие в резиденции в Ново-Огарёво.

    Кроме Михальченко, на скамье подсудимых бывший начальник службы инженерно-технического обеспечения ФСО, генерал-майор Игорь Васильев, его бывший подчинённый Дмитрий Улитин, экс-глава предприятия «Атэкс» ФСО Андрей Каминов, бизнесмены Сергей Литвинов и Борис Мальцев. Для них просят от 8 до 18 лет колонии.

    Второй ЗОВС слушает дело с осени 2019 года. Михальченко содержится под стражей. Его арестовали в марте 2017 года по делу о контрабанде алкоголя, а позже обвинили в создании преступного сообщества. В мае суд удовлетворил новое ходатайство Генпрокуратуры об изъятии у Михальченко активов.

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    Комментарии (7)

    Xodok1
    Прочел сверху вниз и снизу вверх и так не понял за что судят....ну не за украденное же?
    VKuser174198221
    Не хватает генералов Мурова и Негодова.....
    266752848
    Вор у вора дубинку украл…
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