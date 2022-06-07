Дмитрию Михальченко просят 20 лет за хищения в резиденции Путина

Второй Западный окружной военный суд перешёл к прениям по делу, одним из фигурантов которого является бывший петербургский миллиардер Дмитрий Михальченко. Гособвинитель просит для экс-гендиректора холдинговой компании «Форум» длительный срок в колонии.
По данным «Фонтанки», прокурор просит признать Михальченко виновным и назначить ему 20 лет строгого режима. По версии обвинения, основатель холдинга «Форум» создал преступное сообщество для систематических хищений бюджетных средств при исполнении заказов ФСО и растратил деньги, выделенные на президентское благополучие в резиденции в Ново-Огарёво.
Кроме Михальченко, на скамье подсудимых бывший начальник службы инженерно-технического обеспечения ФСО, генерал-майор Игорь Васильев, его бывший подчинённый Дмитрий Улитин, экс-глава предприятия «Атэкс» ФСО Андрей Каминов, бизнесмены Сергей Литвинов и Борис Мальцев. Для них просят от 8 до 18 лет колонии.
Второй ЗОВС слушает дело с осени 2019 года. Михальченко содержится под стражей. Его арестовали в марте 2017 года по делу о контрабанде алкоголя, а позже обвинили в создании преступного сообщества. В мае суд удовлетворил новое ходатайство Генпрокуратуры об изъятии у Михальченко активов.