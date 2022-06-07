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    МЧС пугает петербуржцев грозой в среду

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    Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило жителей и гостей города о надвигающейся на Северную столицу непогоде.

    По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в среду, 8 июня, в Петербурге местами ожидается гроза, сообщили 7 июня в городском ведомстве спасателей.

    «Фонтанка» писала, что погоду в Петербурге сейчас формирует антициклон. При этом главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов ранее предсказывал, что в середине недели в город на Неве придут ливни и грозы.

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