МЧС пугает петербуржцев грозой в среду

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило жителей и гостей города о надвигающейся на Северную столицу непогоде.
По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в среду, 8 июня, в Петербурге местами ожидается гроза, сообщили 7 июня в городском ведомстве спасателей.
«Фонтанка» писала, что погоду в Петербурге сейчас формирует антициклон. При этом главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов ранее предсказывал, что в середине недели в город на Неве придут ливни и грозы.