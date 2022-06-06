Главный синоптик Петербурга: В середине недели придут ливни и грозы

Вместе с высокой температурой в середине недели к нам придут дожди и грозы. Они будут вполне летними, то есть надолго не задержатся. Прогноз погоды на ближайшие дни даёт главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

«Уже с завтрашнего дня дневные температуры будут превышать +20 гр. В середине недели с приближением атмосферного фронта с запада пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах вероятны ливни и грозы. Потом опять сухо до следующего атмосферного фронта», — предупреждает Колесов в своём телеграм-канале .

«Фонтанка» писала, что сегодня в городе ожидается 16–18 градусов, а уже в среду — до плюс 26.



В Петербурге, напомним, оборудованы 16 пляжей, в основном в Курортном районе. А купаться лучше в водоёмах Ленобласти.

