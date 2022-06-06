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    Главный синоптик Петербурга: В середине недели придут ливни и грозы

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    2 комментария

    Вместе с высокой температурой в середине недели к нам придут дожди и грозы. Они будут вполне летними, то есть надолго не задержатся. Прогноз погоды на ближайшие дни даёт главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    «Уже с завтрашнего дня дневные температуры будут превышать +20 гр. В середине недели с приближением атмосферного фронта с запада пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах вероятны ливни и грозы. Потом опять сухо до следующего атмосферного фронта», — предупреждает Колесов в своём телеграм-канале.

    «Фонтанка» писала, что сегодня в городе ожидается 16–18 градусов, а уже в среду — до плюс 26.

    В Петербурге, напомним, оборудованы 16 пляжей, в основном в Курортном районе. А купаться лучше в водоёмах Ленобласти.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии (2)

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    Это тот самый синоптик, у которого ночи якобы теплее дней?
    муматор
    прогноз на завтра слушайте послезавтра.
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