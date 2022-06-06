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    Пока ещё лето в Петербурге «скандинавское». Но скоро обещают плюс 26

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    В Петербург приходит лето. В понедельник будет просто солнечно, а в среду уже почти жара.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 июня в городе ожидается переменная облачность, днём без существенных осадков, ветер умеренный. Воздух днём прогреется до 16–18 градусов. Атмосферное давление будет повышаться и немного превысит норму.

    Скандинавским летом назвал сегодняшнюю погоду ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. «Сегодня синоптическая ситуация будет формироваться гребнем скандинавского антициклона, приближающегося с северо-запада. При переменной облачности осадков не ожидается, однако несмотря на обилие солнца, будет прохладно», — отмечает метеоролог.

    Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в городе чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 8 до 23 градусов в течение суток. Самое холодное 6 июня выдалось в 1962 году, плюс 1 днём, а самое тёплое — в 2014 году, плюс 31, напоминает «Яндекс».

    Во вторник, по прогнозу СЗ УГМС, дождей тоже не будет, воздух прогреется до 20–22 градусов. А 8 июня — до 24–26, на побережье Финского залива местами до 21 градуса.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии (1)

    Свободу Лёхе!
    Солнце сегодня, - Прекрасное и Светлое! - Откуда знаешь?! - Да вовсе и не знаю я, так.. - услышал..) - Любишь Солнце?! - Как..себя! - Солнцу нужна.. помощь! - Нет, Господи, даже не проси, и так Оно вполне Ясно сегодня Светит! )
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