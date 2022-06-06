Пока ещё лето в Петербурге «скандинавское». Но скоро обещают плюс 26

В Петербург приходит лето. В понедельник будет просто солнечно, а в среду уже почти жара.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 июня в городе ожидается переменная облачность, днём без существенных осадков, ветер умеренный. Воздух днём прогреется до 16–18 градусов. Атмосферное давление будет повышаться и немного превысит норму.
Скандинавским летом назвал сегодняшнюю погоду ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. «Сегодня синоптическая ситуация будет формироваться гребнем скандинавского антициклона, приближающегося с северо-запада. При переменной облачности осадков не ожидается, однако несмотря на обилие солнца, будет прохладно», — отмечает метеоролог.
Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в городе чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 8 до 23 градусов в течение суток. Самое холодное 6 июня выдалось в 1962 году, плюс 1 днём, а самое тёплое — в 2014 году, плюс 31, напоминает «Яндекс».
Во вторник, по прогнозу СЗ УГМС, дождей тоже не будет, воздух прогреется до 20–22 градусов. А 8 июня — до 24–26, на побережье Финского залива местами до 21 градуса.