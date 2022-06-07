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    Без дождей, воздух прогреется. Петербург — во власти теплого антициклона

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    В Санкт-Петербурге во вторник, 7 июня, погоду формирует антициклон. В городе — переменная облачность без дождей, а воздух постепенно прогреется.

    Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.

    Температура воздуха составит 20–22 градуса тепла. Порывы ветра будут достигать 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 763 миллиметра ртутного столба — выше нормы.

    «В среду повышение температуры продолжится, но во второй половине дня местами пройдут дожди», — поделился Леус предварительным прогнозом на 8 июня.

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