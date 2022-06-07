Без дождей, воздух прогреется. Петербург — во власти теплого антициклона

В Санкт-Петербурге во вторник, 7 июня, погоду формирует антициклон. В городе — переменная облачность без дождей, а воздух постепенно прогреется.
Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.
Температура воздуха составит 20–22 градуса тепла. Порывы ветра будут достигать 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 763 миллиметра ртутного столба — выше нормы.
«В среду повышение температуры продолжится, но во второй половине дня местами пройдут дожди», — поделился Леус предварительным прогнозом на 8 июня.