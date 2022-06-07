Заксобрание Петербурга одобрило выдачу грантов НКО, которые займутся восстановлением Мариуполя

Законодательное собрание Петербурга 7 июня приняло в первом чтении и первоочередном порядке поправки к законопроекту о поддержке некоммерческих организаций. Документ изменяет порядок выплаты из городского бюджета субсидий.

Как говорится в документе, теперь Смольный сможет поддержать НКО, которые занимаются не только социально-экономическим развитием Петербурга, но и других регионов. Также в число НКО, которые можно будет поддерживать, добавляются те, которые заняты в сфере транспорта, ЖКХ и строительства.



По словам собеседников «Фонтанки», документ разработан, чтобы дать возможность проводить бюджетные средства на восстановление Мариуполя.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что чиновники отправили в Минюст документы на перерегистрацию «Фонда Победа». Судя по всему, речь идёт о фонде под председательством главы совета ветеранов Василия Волобуева. Этот фонд был создан с целью информационно-просветительской работы среди подростков и молодежи по вопросам, связанным с Великой Отечественной. Через фонд планируется собирать деньги на восстановление Мариуполя.

