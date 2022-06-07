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    Заксобрание Петербурга одобрило выдачу грантов НКО, которые займутся восстановлением Мариуполя

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    4 комментария

    Законодательное собрание Петербурга 7 июня приняло в первом чтении и первоочередном порядке поправки к законопроекту о поддержке некоммерческих организаций. Документ изменяет порядок выплаты из городского бюджета субсидий.

    Как говорится в документе, теперь Смольный сможет поддержать НКО, которые занимаются не только социально-экономическим развитием Петербурга, но и других регионов. Также в число НКО, которые можно будет поддерживать, добавляются те, которые заняты в сфере транспорта, ЖКХ и строительства.

    По словам собеседников «Фонтанки», документ разработан, чтобы дать возможность проводить бюджетные средства на восстановление Мариуполя.

    Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что чиновники отправили в Минюст документы на перерегистрацию «Фонда Победа». Судя по всему, речь идёт о фонде под председательством главы совета ветеранов Василия Волобуева. Этот фонд был создан с целью информационно-просветительской работы среди подростков и молодежи по вопросам, связанным с Великой Отечественной. Через фонд планируется собирать деньги на восстановление Мариуполя.

    Губернатор Петербурга Александр Беглов 1 июня подписал соглашение о побратимских отношениях с Мариуполем. До этого он анонсировал, что петербургские власти помогут в восстановлением Октябрьского района занятого российскими войсками города.

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    Комментарии (4)

    своих не бросаем
    на каком основании всё это происходит?
    Дежурный по объединению
    Нужно ещё бабло из фонда "капремонта" туда отправить. Тогда вмиг восстановим!
    Андрей_спб
    Метро, детские сады и школы, дополнительный транспорт в Пулково, жилье для очередников - городу уже не нужны? Дороги и ветшающие фасады домов отремонтированы?
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