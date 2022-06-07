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    В день рождения Пушкина у его однофамильца в Петербурге угнали «Ленд Крузер»

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    Гражданин Белоруссии лишился внедорожника в Петербурге. Неизвестный угнал машину от дома в Парголово, возбуждено уголовное дело. Интересные подробности истории 7 июня узнала «Фонтанка».

    Автомобиль исчез из поселка, предположительно, ночью 6 июня — в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. По иронии судьбы, владельцем «Тойоты Ленд Крузер Прадо» был однофамилец литературного деятеля первой половины XIX века.

    Черный внедорожник 2014 года выпуска уже ищут, сумма ущерба составила 3 млн рублей. По заявлению 42-летнего собственника машины возбуждено уголовное дело.

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