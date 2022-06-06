«Европейские имбецилы», у которых «что-то пошло не так»: Медведев прокомментировал новый пакет «идиотских» антироссийских санкций

«Талантливые европейцы» могут «продолжать в том же духе» и дальше вводить новые санкции — «их цель уже не Россия, а пожар мировой революции в экономике». Такое заявление 6 июня сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя шестой пакет санкций Евросоюза против России. Европа, как считает Медведев, уже замахнулась «дубиной народной войны, которая как следует огреет европейских чиновников».

«Еврокомиссия приняла шестой пакет санкций, чтобы теперь уж точно порвать экономику России в клочья. Но, судя по всему, цель не Россия, а пожар мировой революции в экономике. Только кое-кто забыл, что революция пожирает своих детей», — написал Медведев в своем телеграм-канале .

Как отмечает зампред Совбеза, в том случае, если ЕС откажется от российской нефти, союз «поставят к стенке» его же граждане. Поэтому в Европе растягивают проект на время поиска альтернативных источников поставок и ставят себя перед риском дефицита топлива. При этом в союзе понимают, что всё равно будут вынуждены искать «серые» схемы, чтобы получить сырье и обойти «собственные идиотские санкции».

Санкции против Национального расчетного депозитария, по мнению Медведева, были введены только ради того, «чтобы громко вскрикнуть: «Цель достигнута, в России дефолт». Россия, по словам зампреда Совбеза, «всегда была ответственным и надежным партнером» — у страны есть все возможности для осуществления внешних выплат.



«Европейские имбецилы в своем рвении вновь показали, что считают своих собственных граждан, свой бизнес врагами не меньшими, чем россиян», — отметил Медведев.



Он добавил, что решение превратило инвестиции «в пыль» — в итоге ничего не получат ни в России, ни за рубежом.

