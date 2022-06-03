Семья Пескова, Алина Кабаева, колумнисты РИА Новости. ЕС расширил санкционный список

Европейский Союз расширил санкционный список, куда включил 18 российских организаций и более 60 физических лиц. Об этом 3 июня сообщается в журнале ЕС.
Санкции ввели против Татьяны Навки, сына и дочери пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, супруги главы «Северстали» Александра Мордашова Марины.
Также в список попали глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов, глава Мелитополя Запорожской области Галина Данильченко.
В черный список включили колумнистов сайта РИА Новости Петра Акопова, Викторию Никифорову, Тимофея Сергейцева.
Среди юрлиц в санкционном списке — «Оборонэнерго», УАЗ, КАМАЗ, «ТатьнефтьНефтехим», «Сухой» и другие.
Ранее «Фонтанка» писала, что сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож тоже оказался под санкциями ЕС. После новостей о включении в список он решил покинуть пост главы компании.