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    Семья Пескова, Алина Кабаева, колумнисты РИА Новости. ЕС расширил санкционный список

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    12 комментариев

    Европейский Союз расширил санкционный список, куда включил 18 российских организаций и более 60 физических лиц. Об этом 3 июня сообщается в журнале ЕС.

    Санкции ввели против Татьяны Навки, сына и дочери пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, супруги главы «Северстали» Александра Мордашова Марины.

    Также в список попали глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов, глава Мелитополя Запорожской области Галина Данильченко.

    В черный список включили колумнистов сайта РИА Новости Петра Акопова, Викторию Никифорову, Тимофея Сергейцева.

    Среди юрлиц в санкционном списке — «Оборонэнерго», УАЗ, КАМАЗ, «ТатьнефтьНефтехим», «Сухой» и другие.

    Ранее «Фонтанка» писала, что сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож тоже оказался под санкциями ЕС. После новостей о включении в список он решил покинуть пост главы компании.

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    Комментарии (12)

    Денеб
    Прямо душа радуется! Значит, есть ещё на свете справедливость!
    Z O V
    И до этого плевали на санкции последние лет восемь и продолжать будем.
    274655793
    Жили- поживали, добра наживали, после развелись
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