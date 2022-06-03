    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 10

    4 м/с, ю-з

    761мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd61.58eur64.91
    ТЕМА ДНЯ

    «Уходят, уходят, уходят мальчишки»

    Куда пойти на выходныхЛегкоатлет в суде за избиениеРотенберг о будущем СКАДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Экономический блок санкций ЕС: отключение банков от SWIFT, угроза дефолта и проблемы для оборонщиков

    2234
    3 комментария

    В расширенный санкционный список Европейского союза, обнародованный в пятницу, 3 июня, попал Национальный расчетный депозитарий и 14 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, по решению ЕС три российских банка — Сбербанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк — с 14 июня будут отключены от международной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT.

    Как считают в Евросоюзе, Национальный расчетный депозитарий «играет существенную роль в функционировании финансовой системы России и ее связи с международной финансовой системой, что прямо или косвенно позволяет российскому правительству проводить свою деятельность». С апреля 2022 года НРД также обладает правами платежного агента внешнего долга России. Включение депозитария в санкционный список увеличивает риски технического дефолта по российским обязательствам.

    Среди предприятий оборонно-промышленного комплекса, оказавшихся под санкциями, российские производители военной техники и комплектующих для нее («Ремдизель», «Ульяновский автомобильный завод», «Камаз», Балашихинский литейномеханический завод, «Нижнекамский завод грузовых шин»), производители самолетов и летательных аппаратов («Компания «Сухой», «121 авиационный ремонтный завод», «Кронштадттехнологии») и поставщики одежды для нужд правительства и армии (АО «Военторг» и ООО «ВоенТекстильПром»). Также санкции введены против поставщика электроэнергии военного назначения «Оборонэнерго», госзаказчика тендеров Минобороны «Гарнизон», поставщика телекоммуникационных услуг Минобороны «Воентелеком» и страховщика компаний оборонно-промышленного комплекса «Независимая страховая группа».

    Ранее «Фонтанка» писала о включении в санкционный список ЕС более 60 физических лиц, в том числе семьи пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, олимпийской чемпионки Алины Кабаевой и супруги главы «Северстали» Александра Мордашова Марины.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    Piter Russo
    С НРД еще интереснее - теперь инвесторы из ЕС ни какие выплаты по ценным бумагам не получат.
    Им стоит разослать всем клиентам из ЕС письмо о форс-мажоре и заморозить все расчеты и счета.
    Piter Russo
    Мне вот интересно, как теперь ЕС будет расплачиваться с аграриями РФ за поставки того же зерна и другой продукции. Они ж все сидят в РСХБ и Сбере. Свифт на платежи не повлияет, они и без него ходили, повлияют другие санкции наложенные на эти банки.
    Васисуалий Лошков
    да плевать на это все!!!!навку-за что??!!!!!!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close