Экономический блок санкций ЕС: отключение банков от SWIFT, угроза дефолта и проблемы для оборонщиков

В расширенный санкционный список Европейского союза, обнародованный в пятницу, 3 июня, попал Национальный расчетный депозитарий и 14 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, по решению ЕС три российских банка — Сбербанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк — с 14 июня будут отключены от международной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT.
Как считают в Евросоюзе, Национальный расчетный депозитарий «играет существенную роль в функционировании финансовой системы России и ее связи с международной финансовой системой, что прямо или косвенно позволяет российскому правительству проводить свою деятельность». С апреля 2022 года НРД также обладает правами платежного агента внешнего долга России. Включение депозитария в санкционный список увеличивает риски технического дефолта по российским обязательствам.
Среди предприятий оборонно-промышленного комплекса, оказавшихся под санкциями, российские производители военной техники и комплектующих для нее («Ремдизель», «Ульяновский автомобильный завод», «Камаз», Балашихинский литейномеханический завод, «Нижнекамский завод грузовых шин»), производители самолетов и летательных аппаратов («Компания «Сухой», «121 авиационный ремонтный завод», «Кронштадттехнологии») и поставщики одежды для нужд правительства и армии (АО «Военторг» и ООО «ВоенТекстильПром»). Также санкции введены против поставщика электроэнергии военного назначения «Оборонэнерго», госзаказчика тендеров Минобороны «Гарнизон», поставщика телекоммуникационных услуг Минобороны «Воентелеком» и страховщика компаний оборонно-промышленного комплекса «Независимая страховая группа».
Ранее «Фонтанка» писала о включении в санкционный список ЕС более 60 физических лиц, в том числе семьи пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, олимпийской чемпионки Алины Кабаевой и супруги главы «Северстали» Александра Мордашова Марины.