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    В Ботаническом саду 4 июня сообщают: кактус Царица ночи зацветет этим вечером

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    Фото: Ботанический сад Петра Великого
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    Царица ночи готова. Ботанический зовет петербуржцев первым субботним вечером июня.

    «Селеницереус госпожи Макдональд готовится открыть около 6 цветков. Это самый крупный кактус среди рода Селеницереус. Цветущий сегодня экземпляр — клон из довоенной коллекции, поступил в 30-е годы XX века, предположительно, из Германии. В диком виде растение встречается в Гондурасе. Диаметр цветка в природе более 35 сантиметров!» — сообщили в саду.

    По случаю цветения работа Ботанического сада будет продлена: кассы будут работать с 20:00 до 23:00, в оранжерею будут пускать до 23:15, выход — до 23:45. Взрослый билет будет стоить 500 рублей, детский — 350. Их можно купить на сайте сада. Вход будет открыт с улицы Профессора Попова.

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    Показы Царицы ночи — традиция: они ведутся в петербургском Ботаническом саду с 1960-х и вызывают повышенное внимание. Поначалу оранжереи открывали только раз в году, и они работали до трех ночи. Сейчас сад дает возможность полюбоваться каждым значимым цветением Царицы ночи — но это всё равно лишь пара вечеров в году.

    Фото: Ботанический сад Петра Великого

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