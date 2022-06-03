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    Экономика и санкции

    Ретейлеры фиксируют сокращение ассортимента бытовой техники и электроники в РФ

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    11 комментариев

    Продавцы бытовой техники и электроники заявили о сокращении ассортимента, сообщает РБК в пятницу, 3 июня. По словам источников издания, изменения преимущественно коснулись категорий с высокой долей зарубежных брендов. В частности, речь идет о посудомоечных машинах, духовых шкафах, варочных панелях, встраиваемых холодильниках, телевизорах и смартфонах.

    Несмотря на то что введенный после начала спецоперации на Украине запрет на высокотехнологичный экспорт в Россию не касался потребительской техники, возникшие проблемы с логистикой, валютные колебания и международное давление вынудили ряд брендов заявить о приостановке работы в РФ или полном уходе. Как отмечают собеседники агентства, ни у одной компании, имеющей производственные мощности в России, кроме китайских и турецких, нет полноценной локализации производства. Остановка поставок и последовавший за ней дефицит комплектующих спровоцировали сокращение ассортимента.

    Так, например, с дефицитом комплектующих — двигателей для стиральных машин, матриц, чипов и плат — после остановки поставок столкнулся российский завод бытовой техники LG в Подмосковье. По информации источников издания, запас запчастей на производстве, вероятно, уже закончился или может закончиться к середине июля.

    По словам экспертов, сокращение ассортимента смягчили отрицательный спрос на электронику и имеющийся у магазинов запас техники. Кроме того, освобождающиеся места активно занимают китайские и турецкие производители и товары, ввезенные в Россию в рамках параллельного импорта.

    Несмотря на падение курса доллара, цены на технику продолжают расти — в изменившихся условиях производителям приходится менять маршруты доставки продукции и поднимать цену на конечный продукт, отмечают собеседники РБК.

    В марте LG, Apple и Bosch заявили о приостановке поставок на территорию России. Вскоре Bosch приостановила производство бытовой техники в Петербурге. Тогда же экспорт в РФ заморозила Samsung, отправив сотрудников своего российского завода в оплачиваемый отпуск из-за нехватки комплектующих. В конце марта отечественные ретейлеры прогнозировали, что запасов оставшейся техники Apple и Samsung хватит на 2–3 месяца.

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    Комментарии (11)

    275045253
    скоро будет вся техника производиться в России, в 100 раз лучше чем буржуйская
    266097915
    Зато рейтинг у президента вырос
    houspi
    Что-то такое уже было относительно недавно, лет 30 назад.
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