Ретейлеры фиксируют сокращение ассортимента бытовой техники и электроники в РФ

Продавцы бытовой техники и электроники заявили о сокращении ассортимента, сообщает РБК в пятницу, 3 июня. По словам источников издания, изменения преимущественно коснулись категорий с высокой долей зарубежных брендов. В частности, речь идет о посудомоечных машинах, духовых шкафах, варочных панелях, встраиваемых холодильниках, телевизорах и смартфонах.

Несмотря на то что введенный после начала спецоперации на Украине запрет на высокотехнологичный экспорт в Россию не касался потребительской техники, возникшие проблемы с логистикой, валютные колебания и международное давление вынудили ряд брендов заявить о приостановке работы в РФ или полном уходе. Как отмечают собеседники агентства, ни у одной компании, имеющей производственные мощности в России, кроме китайских и турецких, нет полноценной локализации производства. Остановка поставок и последовавший за ней дефицит комплектующих спровоцировали сокращение ассортимента.

Так, например, с дефицитом комплектующих — двигателей для стиральных машин, матриц, чипов и плат — после остановки поставок столкнулся российский завод бытовой техники LG в Подмосковье. По информации источников издания, запас запчастей на производстве, вероятно, уже закончился или может закончиться к середине июля.



По словам экспертов, сокращение ассортимента смягчили отрицательный спрос на электронику и имеющийся у магазинов запас техники. Кроме того, освобождающиеся места активно занимают китайские и турецкие производители и товары, ввезенные в Россию в рамках параллельного импорта.

