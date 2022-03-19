Bosch сворачивает работу в России. Его техника могла использоваться в военных целях

Немецкий концерн Robert Bosch сворачивает свою деятельность в России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Bosch приостановил поставки компонентов для грузовиков российским клиентам в ожидании расследования того, как эти детали используются, говорится в заявлении производителя.



На этой неделе Bosch уже заявил, что производство на его российских заводах будет приостановлено из-за нарушения цепочек поставок. Компания ожидает полную остановку работы заводов, в том числе предприятия по производству бытовой техники в Санкт-Петербурге, отмечает Bloomberg.

