Bosch сворачивает работу в России. Его техника могла использоваться в военных целях

Немецкий концерн Robert Bosch сворачивает свою деятельность в России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Bosch приостановил поставки компонентов для грузовиков российским клиентам в ожидании расследования того, как эти детали используются, говорится в заявлении производителя.
На этой неделе Bosch уже заявил, что производство на его российских заводах будет приостановлено из-за нарушения цепочек поставок. Компания ожидает полную остановку работы заводов, в том числе предприятия по производству бытовой техники в Санкт-Петербурге, отмечает Bloomberg.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Bosch поставлял компоненты для машин российской пехоты. По сообщениям немецких СМИ, минэкономики ФРГ проводит проверку, нарушил ли Bosch запрет на экспорт товаров двойного назначения.
В самой компании отмечали, что речь идет о поставках «обычных блоков управления для коммерческого транспорта», напрямую производителям автомобилей они не поставлялись.