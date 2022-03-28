РБК: Запасов техники Apple и Samsung в России хватит на 2–3 месяца

Российские ретейлеры прогнозируют, что распродадут свои запасы техники Apple и Samsung за 2–3 месяца. Об этом 28 марта сообщает РБК со ссылкой на представителя компании «Ситилинк». Эту информацию изданию также подтвердил источник в другой крупной сети. При этом «МегаФон» заявляет, что в их сети запасов для удовлетворения потребительского спроса достаточно, «а отгрузки по большинству товарных категорий происходят регулярно», на вопрос о поставках продукции Apple и Samsung там не ответили. В ряде других компаний, таких как «М.Видео — Эльдорадо», «Связной» и DNS, ситуацию комментировать отказались.

После начала спецоперации России на территории Украины США ввели санкции в отношении Москвы, которые в том числе подразумевают ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции. Однако это не коснулось «потребительских коммуникационных устройств», таких как персональные компьютеры, модемы, мобильные телефоны, цифровые камеры. Эти товары по-прежнему можно поставлять в РФ, но не российским чиновникам.

Несмотря на исключения, некоторые зарубежные компании всё же решили «временно» уйти из России. Так, 1 марта американская Apple объявила о приостановке работы и продаж в РФ. Цены на iPhone резко подскочили. Продажи своих смартфонов, чипов, бытовой техники приостановил и южнокорейский Samsung, но объяснил это логистическими проблемами.

Сейчас, как уточняет РБК, в крупных сетях уже наблюдается дефицит iPhone 11 и 12. «Мы торгуем оставшимся товаром со склада, iPhone 11 и 12 продаются в России уже несколько лет, их запасы были небольшими. Кроме того, после роста цен стоимость этих моделей оказалась более доступной по сравнению с новыми моделями. Сейчас iPhone 12 Pro Max стоит примерно столько же, сколько и iPhone 13 Pro Max полгода назад», — рассказал изданию сотрудник одного из магазинов.

