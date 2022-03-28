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РБК: Запасов техники Apple и Samsung в России хватит на 2–3 месяца

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Российские ретейлеры прогнозируют, что распродадут свои запасы техники Apple и Samsung за 2–3 месяца. Об этом 28 марта сообщает РБК со ссылкой на представителя компании «Ситилинк». Эту информацию изданию также подтвердил источник в другой крупной сети.

При этом «МегаФон» заявляет, что в их сети запасов для удовлетворения потребительского спроса достаточно, «а отгрузки по большинству товарных категорий происходят регулярно», на вопрос о поставках продукции Apple и Samsung там не ответили. В ряде других компаний, таких как «М.Видео — Эльдорадо», «Связной» и DNS, ситуацию комментировать отказались.

После начала спецоперации России на территории Украины США ввели санкции в отношении Москвы, которые в том числе подразумевают ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции. Однако это не коснулось «потребительских коммуникационных устройств», таких как персональные компьютеры, модемы, мобильные телефоны, цифровые камеры. Эти товары по-прежнему можно поставлять в РФ, но не российским чиновникам.

Несмотря на исключения, некоторые зарубежные компании всё же решили «временно» уйти из России. Так, 1 марта американская Apple объявила о приостановке работы и продаж в РФ. Цены на iPhone резко подскочили. Продажи своих смартфонов, чипов, бытовой техники приостановил и южнокорейский Samsung, но объяснил это логистическими проблемами.

Сейчас, как уточняет РБК, в крупных сетях уже наблюдается дефицит iPhone 11 и 12. «Мы торгуем оставшимся товаром со склада, iPhone 11 и 12 продаются в России уже несколько лет, их запасы были небольшими. Кроме того, после роста цен стоимость этих моделей оказалась более доступной по сравнению с новыми моделями. Сейчас iPhone 12 Pro Max стоит примерно столько же, сколько и iPhone 13 Pro Max полгода назад», — рассказал изданию сотрудник одного из магазинов.

Надежда на то, что западные бренды будут заменены китайскими, есть, однако с поставкой их продукции сейчас тоже наблюдаются проблемы, связанные с логистикой и валютными колебаниями, отметил источник РБК.

Одним из вариантов решения проблемы власти рассматривают возможность легализации параллельного импорта. Это означает, что потребительские товары можно будет ввозить в Россию без разрешения правообладателя. Соответствующий проект постановления уже подготовила Федеральная антимонопольная служба. Такая мера может коснуться и товаров конкретных брендов, например Apple.

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Комментарии (10)

Zizipop
Паралельный импорт никакое не воровство, наконец приведут его в порядок и прижмут некоторых офигевших производителей, которые диктовали свои кабальные условия(не эппл или самсунг). В том же США паралельный импорт разрешен и на довольно вольготных условиях, разве что товар отдельно помечается на таможне, что это завоз по паралельному импорту. Ибо могут быть сложности с официальной гарантией и потребитель должен быть об этом зарание уведомлен.
Russian Lives Matter
Пользоваться ворованным софтом правительство уже разрешило. Ждём разрешения пользоваться ворованными телефонами и компьютерами.
264744541
Они уже придумали, как будут обеспечивать гарантию на параллельно ввозимые айфоны?
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