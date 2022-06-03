В центре Москве киллер застрелил 60-летнего бизнесмена

В центре столицы на Комсомольском проспекте обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. Об этом в ночь на 3 июня сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
«Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Ход расследования поставлен в прокуратуре Москвы на контроль», — говорится в сообщении ведомства.
Как сообщают Telegram-каналы, убитый — 60-летний бизнесмен. Перед смертью его сопровождала девушка. Киллер сперва выстрелил в спину мужчине, а затем сделал контрольный в голову, сфотографировал жертву и покинул место происшествия.