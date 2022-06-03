    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 13

    5 м/с, ю-в

    761мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd61.58eur64.91
    Очереди за апостилем"Зенит" прибил ЦСКАДва бассейна у "Газпром Арены"Духовный путь 2.0Образ жизниТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В центре Москве киллер застрелил 60-летнего бизнесмена

    5196
    5 комментариев

    В центре столицы на Комсомольском проспекте обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. Об этом в ночь на 3 июня сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

    Фото: ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
    ПоделитьсяПоделиться

    «Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Ход расследования поставлен в прокуратуре Москвы на контроль», — говорится в сообщении ведомства.

    Фото: ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщают Telegram-каналы, убитый — 60-летний бизнесмен. Перед смертью его сопровождала девушка. Киллер сперва выстрелил в спину мужчине, а затем сделал контрольный в голову, сфотографировал жертву и покинул место происшествия.

    Фото: ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
    Фото: ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (5)

    xepnuminu
    среди российских военнослужащих потерь нет.
    украинская армия три раза уже уничтожена. (генерал канашенков)
    265840453
    а что там со спецоперацией, гробы поступают?
    Z O V
    приснилось что-то страшное?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close