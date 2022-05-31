Вышел первый трейлер «Пиноккио» от автора «Кто подставил кролика Роджера» Роберта Земекиса

На YouTube 31 мая появился первый трейлер музыкального фэнтезийного фильма «Пиноккио», который снимает Роберт Земекис («Назад в будущее», «Кто подставил кролика Роджера» и «Форрест Гамп»). Главную роль в картине играет Том Хэнкс.



Известно, что новая картина — киноадаптация мультфильма 1940 года, основанного на знаменитой книге Карло Коллоди. Премьера запланирована на осень 2022 года на канале Disney+. Ее съемки велись в марте-апреле 2021 года.