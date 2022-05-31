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    Кино

    Вышел первый трейлер «Пиноккио» от автора «Кто подставил кролика Роджера» Роберта Земекиса

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    2 комментария

    На YouTube 31 мая появился первый трейлер музыкального фэнтезийного фильма «Пиноккио», который снимает Роберт Земекис («Назад в будущее», «Кто подставил кролика Роджера» и «Форрест Гамп»). Главную роль в картине играет Том Хэнкс.

    Известно, что новая картина — киноадаптация мультфильма 1940 года, основанного на знаменитой книге Карло Коллоди. Премьера запланирована на осень 2022 года на канале Disney+. Ее съемки велись в марте-апреле 2021 года.

    Автор: Walt Disney Studios/YouTube

    О разработке проекта известно с 2015 года. Снимать картину должен был Сэм Мендес. В 2018 году его сменил Пол Кинг, а уже его в 2019 году — Земекис. Уходил из проекта и вернулся в него после прочтения сценария Том Хэнкс. С Земекисом ранее они вместе работали над фильмами «Форрест Гамп», «Изгой» и «Полярный экспресс».

    Кроме Роберта Земекиса, своего «Пиноккио» готовит режиссер «Аллеи кошмаров» Гильермо дель Торо. Его персонажи озвучены голосами Юэна Макгрегора (Себастиан), Дэвида Брэдли, Кейт Бланшетт, Джона Туртурро, Кристофа Вальца и Тильды Суинтон. В отличие от полуанимационной ленты Земекиса, сочетающей живую актерскую игру и рисованных персонажей, это мультфильм.

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    Комментарии (2)

    Dmitry Antonov
    Очень жаль, что россияне теперь лишены возможности просмотра иностранных кинофильмов в кинотеатрах. Да и к осени, возможно, многие из них закроются.
    ost-21
    А как же импортозамещение? Мы же не сможем посмотреть даже эту дрянь, хотя по трейлеру видно что невысокое качество. Но чем мы сможем ответить западной культуре? И можно ли называть всех негров, неграми? Меня в школе так учили.
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