Вышел первый трейлер «Пиноккио» от автора «Кто подставил кролика Роджера» Роберта Земекиса

На YouTube 31 мая появился первый трейлер музыкального фэнтезийного фильма «Пиноккио», который снимает Роберт Земекис («Назад в будущее», «Кто подставил кролика Роджера» и «Форрест Гамп»). Главную роль в картине играет Том Хэнкс.
Известно, что новая картина — киноадаптация мультфильма 1940 года, основанного на знаменитой книге Карло Коллоди. Премьера запланирована на осень 2022 года на канале Disney+. Ее съемки велись в марте-апреле 2021 года.
Автор: Walt Disney Studios/YouTube
О разработке проекта известно с 2015 года. Снимать картину должен был Сэм Мендес. В 2018 году его сменил Пол Кинг, а уже его в 2019 году — Земекис. Уходил из проекта и вернулся в него после прочтения сценария Том Хэнкс. С Земекисом ранее они вместе работали над фильмами «Форрест Гамп», «Изгой» и «Полярный экспресс».
Кроме Роберта Земекиса, своего «Пиноккио» готовит режиссер «Аллеи кошмаров» Гильермо дель Торо. Его персонажи озвучены голосами Юэна Макгрегора (Себастиан), Дэвида Брэдли, Кейт Бланшетт, Джона Туртурро, Кристофа Вальца и Тильды Суинтон. В отличие от полуанимационной ленты Земекиса, сочетающей живую актерскую игру и рисованных персонажей, это мультфильм.