Битва при «Олимпийских надеждах». За что жители Приморского района сражаются с «Зенитом»

Уже несколько месяцев жители Приморского района бьются с «Зенитом» за спортивную школу «Олимпийские надежды» в Удельном парке. Разбирался в ситуации отдел спорта «Фонтанки».



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Удельный парк — излюбленное место для жителей Приморского района. А еще здесь находится база футбольного клуба «Зенит» с шестью полями. Но современному футбольному клубу этого мало. Кроме того, для тренировок в холодное время необходим крытый манеж. Решить проблему хотят за счет территории соседней спортивной школы.



Буквально через дорогу от базы «Зенита» находится Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Олимпийские надежды». Контраст по сравнению с базой футбольного клуба шокирующий. Разваливающиеся буквально на глазах здания. В нескольких местах выбиты стекла. В кирпичной кладке зияют дыры — через них снуют туда-сюда голуби. Вокруг валяется мусор. Подходы к сооружениям обнесены забором с надписью «Осторожно! Опасная зона». За надписью по стене здания тянется вертикальная трещина метра полтора.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Со спортивными объектами на территории дела обстоят не лучше. Легкоатлетический сектор, который зимой превращается в конькобежный овал, футбольное поле, надувная хоккейная коробка. Все под замком. Хоккейная коробка и вовсе закрыта с прошлого года. Возле легкоатлетического сектора стоят с виду обычные бытовки. При ближайшем рассмотрении они оказались раздевалками футбольной секции. Рядом бросковая зона для хоккеистов с дырявыми воротами и залатанной проволокой сеткой-рабицей на заборе. Кажется, что место давным-давно заброшено. Однако, уверяют местные жители, впечатление это обманчивое.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Несколько месяцев назад нам стало известно о планах закрыть «Олимпийские надежды» и передачи его для ФК «Зенит», — рассказывает Глеб Кошелев, чей сын занимается в «Олимпийских надеждах» конькобежным спортом. — Только в нашу секцию по конькобежному спорту ходит около сотни детей несколько раз в неделю. Плюс каток открыт по субботам и воскресеньям для массового катания. Ну и вообще, это наш любимый объект: кто-то детей водит, кто-то сам здесь занимается. Официальная позиция властей в том, что на территории есть аварийные здания, ремонту они не подлежат, а бюджета на их восстановление нет, и поэтому надо все закрыть и отдать «Газпрому», у которого деньги есть. Но нам кажется, что сама экспертиза об аварийности довольно сомнительная. Например, они признали крытый хоккейный каток аварийным. Но там еще прошлой весной проходили занятия и, вообще, выглядит он нормально как изнутри, так и снаружи. А по поводу других зданий есть подозрение, что их специально довели до такого состояния.



Общая площадь «Олимпийских надежд» около 42 тысяч кв. метров. По словам Глеба Кошелева, непосредственно сама спортивная инфраструктура там находится в нормальном состоянии. А здания с трещинами — административная часть, которая не используется во время занятий и никак не мешает заниматься.

— Но даже, если они и аварийные, зачем их передавать сторонней организации? — задается вопросом Глеб. — А то получается, у вас дома сломался смеситель, а вам говорят, что из-за этого придется забрать всю квартиру.



Местные жители пишут в различные инстанции, записываются на прием к депутатам. Была встреча с представителями «Газпрома», но горожане восприняли ее итог как «мы были просто посланы».

Как пояснили «Фонтанке» в комитете по спорту, техническое обследование несущих и ограждающих конструкций зданий на Аккуратова, 7а проводилось в 2020–2021 годах.

«В связи с выявленными в ходе технического обследования дефектами (в том числе деформацией фундамента и осадки грунтового основания) строительные конструкции объектов признаны аварийными. В этой связи проведение любых мероприятий, в том числе осуществление тренировочного процесса занимающихся учреждения, на данных объектах небезопасно», — заявили в комитете.



Из-за этого, в частности, был закрыта хоккейная площадка, а часть спортсменов распределена по другим городским объектам спорта.

«При этом открытый стадион, расположенный на Земельном участке, по-прежнему используется учреждением в летний период времени для организации тренировочных занятий по легкой атлетике и футболу, а в зимний период времени — для занятий конькобежным спортом. Официального решения, связанного с передачей Земельного участка третьим лицам правительством Санкт-Петербурга не принималось», — подчеркнули в комитете.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Переговоры между городом и «Зенитом» по поводу «Олимпийских надежд» действительно ведутся. В футбольном клубе считают, что текущей инфраструктуры для дальнейшего развития уже недостаточно. При этом футболисты «Олимпийских надежд» в полном составе занимаются на полях именно зенитовской базы.

Как говорит источник «Фонтанки», город был не против передать территорию на Аккуратова, 7а «Зениту», но с условием, что тот построит новый стадион в Приморском районе. Однако свободной земли для этого было не так уж и много. Сначала сошлись на участке на улице Шаврова. Там должен был появиться современный спортивный комплекс, который бы в полной мере заменил «Олимпийские надежды». Проект нового комплекса презентовали местным жителям. На картинках все выглядело красиво. Проблема только одна — слишком далеко.



Кроме того, выяснилось, что на Шаврова есть некоторые проблемы с юридическим статусом земли, из-за чего строительство могло быть отложено на неопределенный срок.

Тем временем из Смольного поступала противоречивая информация. 7 апреля вице-губернатор Борис Пиотровский писал в своем телеграм-канале, что на месте «Олимпийских надежд» построят новые объекты, которые полностью заменят существующий. В частности, вице-губернатор назвал крытый футбольный манеж, легкоатлетическую дорожку, ледовую дорожку, тренировочный спортзал, тренажерный зал. Также он пообещал, что на территории будет универсальная спортивная площадка, уличные тренажеры, памп-трек и роллердром. Все погруженные в тему немного удивились такому повороту. Никаких ледовых дорожек в проекте «Зенита» не было.

Через несколько дней в эфире телеканала «Санкт-Петербург» глава спорткомитета Антон Шантырь говорил уже немного о другом:

«Зная потребности «Зенита» в футбольном манеже, есть идея на этом стадионе («Олимпийские надежды». — Прим. ред.) совместно за деньги «Зенита» построить совместную инфраструктуру, в которой можно было бы совместно развиваться. На этом стадионе сейчас прописано четыре вида спорта. Самый большой по количеству детей футбол (400 детей). Сейчас все футбольное отделение «Олимпийских надежд» тренируется на полях «Зенита». Есть лыжные гонки. В той временной инфраструктуре, которая там сейчас есть, лыжники там только переодеваются, а тренируются в Удельном парке. Полноценного легкоатлетического сектора там нет. Поэтому они переезжают на легкоатлетический стадион «Приморец». Конькобежный спорт там появляется на 2,5 месяца, когда мороз. Но конькобежцы у нас уже давно переехали на Демьяна Бедного, где у нас крытый конькобежный стадион. Мы сейчас смотрим близлежащие альтернативные участки, где можем создать инфраструктуру, где жители района могли бы заниматься спортом».



«Фонтанка» обращалась с вопросами и в сам футбольный клуб «Зенита», но получить ответы нам не удалось.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





20 мая в комитете по спорту провели совещание с участием уполномоченной по правам ребёнка Анной Митяниной, руководством стадиона, представителями районной администрации и инициативной группы жителей, где все стороны ещё раз обсудили концепцию развития «Олимпийских надежд». Как заявил «Фонтанке» глава спорткомитета Антон Шантырь, ситуация немного изменилась. Кажется, местным жителям кое-что удалось отстоять.

«Сейчас «Зенит» согласился построить, помимо футбольных полей, стадион с беговыми дорожками, со всей необходимой инфраструктурой и административно-бытовым комплексом, где будут раздевалки, санузлы и тому подобное. Мы прописали техническое задание и тренерский совет его принял. У нас появится полноценный кластер прямо в Удельном парке. Я сам понимаю, что нам нужна спортивная инфраструктура именно здесь, а не где-то далеко. Потому что рядом с метро «Пионерская» строится новый большой жилой комплекс. И мы говорим не только про спорт, но и про доступность жителей, которые хотят заниматься физкультурой», — заявил Шантырь.



Местный житель Глеб Кошелев подтвердил, что встреча была и что в проект внесли некоторые изменения. Но победой он это не считает.

«Нам действительно показали новый план. В этом плане есть футбольный манеж на половине территории, но нет полноразмерного катка и хоккейной коробки. Появился маленький легкоатлетический стадиончик с кругом 200 метров, где ни позаниматься, ни соревнования провести. Из-за этого спортивные секции там нормально работать не смогут. Если это считать компромиссом — да. Но это фейковый компромисс. Потому что мы боролись за конькобежный овал и хоккейный каток. А это все, согласно плану развития, по-прежнему должно быть ликвидировано», — заявил Глеб Кошелев.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

