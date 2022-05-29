Мальчик погиб от удара током на электровышке в Ленобласти

Школьник погиб во время прогулки с товарищами по лесу в Бокситогорском районе Ленобласти. По предварительным данным, его ударило током.

Как стало известно «Фонтанке» 29 мая, несчастный случай произошел накануне. Рано утром подростки гуляли по лесу у деревни Самойлово, и 14-летний семиклассник решил забраться на опору линии электропередачи. Он взялся рукой за провод и погиб на месте. Через минуту об этом уже знали в полиции.



Известно, что мать — 44-летняя медсестра — воспитывала ребенка одна, на учетах семья не состояла.