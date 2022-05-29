    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 13

    5 м/с, зап

    756мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd66.4eur69.44
    Уроки УкраиныРазвлечение на выходнойОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмАктуальная подборкаЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    Мальчик погиб от удара током на электровышке в Ленобласти

    9715
    10 комментариев

    Школьник погиб во время прогулки с товарищами по лесу в Бокситогорском районе Ленобласти. По предварительным данным, его ударило током.

    Как стало известно «Фонтанке» 29 мая, несчастный случай произошел накануне. Рано утром подростки гуляли по лесу у деревни Самойлово, и 14-летний семиклассник решил забраться на опору линии электропередачи. Он взялся рукой за провод и погиб на месте. Через минуту об этом уже знали в полиции.

    Известно, что мать — 44-летняя медсестра — воспитывала ребенка одна, на учетах семья не состояла.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (10)

    udrionik
    Наличие высоковольтных столбов в городе - очень плохо. Трагедии бы не случилось если бы все кабеля были бы убраны под землю.
    Свободу Лёхе!
    Предупреждающие и запрещающие знаки там должны были быть.
    Alex000
    Реальную трагедию вижу только в том, что у 14-летнего лба (!!!) не оказалось достаточно соображалки, чтобы не лазить на вышку с идущими линиями электропередач...
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close