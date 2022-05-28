Путин заявил Шольцу и Макрону, что Россия открыта к диалогу с Киевом

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Политики обсуждали Украину и продовольственную безопасность, сообщили 28 мая в пресс-службе Кремля.
В ходе беседы Путин проинформировал собеседников о последних событиях спецоперации на Украине, а также о находящихся в замороженном состоянии переговорах. Российский лидер «подтвердил открытость» к возобновлению диалога с Киевом.
Кроме того, как отмечается в пресс-релизе, президент РФ разъяснил причины трудностей с поставками продовольствия, которые возникли из-за «ошибочной экономической и финансовой политики западных стран, а также введённых ими антироссийских санкций».
«Со своей стороны Россия готова способствовать нахождению вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов. Снизить напряжённость на мировом продовольственном рынке позволит и наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции, что, разумеется, потребует снятия соответствующих санкционных ограничений», — сказано в сообщении.
Накануне Украину и продовольственную безопасность Путин обсуждал с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. По мнению президента РФ, Киев «саботировал» переговорный процесс.