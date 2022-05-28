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    В Подмосковье электричка сбила мать с грудным ребенком на руках

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    В Подмосковье под колесами электрички погибла мать с грудным ребенком на руках. Правоохранительные органы полагают, что она оказалась на пути у поезда не случайно. Подробности сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

    По предварительной информации, днем 27 мая женщина 1985 года рождения, держа на руках своего грудного ребенка оказалась на железнодорожной колее на перегоне станций 63-й км — Шевлягино. Машинист приближающейся электрички сигналил и пытался экстренно затормозить, но наезда избежать не удалось. Пострадавшие скончались до приезда скорой помощи. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

    Следователи и криминалисты опросили членов локомотивной бригады, назначили необходимые экспертизы и устанавливают обстоятельства, причины и условия, которые привели к трагедии.

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