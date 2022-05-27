Суд не стал арестовывать сотрудника СПбГУ по делу о скрытой камере в женском туалете

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения сотруднику СПбГУ Сергею Чеченеву, которого обвиняют в установке скрытой камеры в женском туалете университета.
Как сообщает 27 мая пресс-служба судов города, Чеченева отпустили домой с запретом определенных действий на два месяца.
Следствие установило, что не позднее вечера 25 мая сотрудник СПбГУ разместил в туалете учреждения видеокамеру, на которую записывал происходящее на уровне унитаза. В кадр попала как минимум одна женщина.
Вину Чеченев признал полностью. Суд запретил ему выходить из дома с 19:30 до 06:00, находиться в любых зданиях СПбГУ, общаться с сотрудниками университета, свидетелями и потерпевшими. Обвиняемому также нельзя использовать средства связи и интернет и посещать массовые мероприятия.
Как ранее писала «Фонтанка», скрытую камеру обнаружили в здании СПбГУ на Университетской набережной. Устройство было замаскировано под медицинскую маску. Позже на нем обнаружили видеозаписи с сотрудницами университета и задержали Сергея Чеченева — сотрудника паспортно-визового отдела вуза. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ).