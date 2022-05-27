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    Суд не стал арестовывать сотрудника СПбГУ по делу о скрытой камере в женском туалете

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    15 комментариев

    Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения сотруднику СПбГУ Сергею Чеченеву, которого обвиняют в установке скрытой камеры в женском туалете университета.

    Как сообщает 27 мая пресс-служба судов города, Чеченева отпустили домой с запретом определенных действий на два месяца.

    Следствие установило, что не позднее вечера 25 мая сотрудник СПбГУ разместил в туалете учреждения видеокамеру, на которую записывал происходящее на уровне унитаза. В кадр попала как минимум одна женщина.

    Вину Чеченев признал полностью. Суд запретил ему выходить из дома с 19:30 до 06:00, находиться в любых зданиях СПбГУ, общаться с сотрудниками университета, свидетелями и потерпевшими. Обвиняемому также нельзя использовать средства связи и интернет и посещать массовые мероприятия.

    Как ранее писала «Фонтанка», скрытую камеру обнаружили в здании СПбГУ на Университетской набережной. Устройство было замаскировано под медицинскую маску. Позже на нем обнаружили видеозаписи с сотрудницами университета и задержали Сергея Чеченева — сотрудника паспортно-визового отдела вуза. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ).

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    Комментарии (15)

    265939387
    Что-то новости у Фонтанки ниже плинтуса... Нам точно было надо об этом знать?
    Бонвиван
    Каждый раз, когда кажется, что СПбГУ достигло дна, оказывается, что можно и его пробить... Известно, откуда гниет рыба.
    Евгений СПб
    Ну правильно, это же не с плакатом выйти, на котором написано слово "Мир".
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