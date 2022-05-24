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    В Петербурге пройдёт юбилейный фестиваль талантливых детей с ограниченными возможностями «Шаг навстречу!»

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    В Петербурге пройдёт юбилейный фестиваль талантливых детей с ограниченными возможностями «Шаг навстречу!»

    В Санкт-Петербурге пройдёт XV международный творческий фестиваль «Шаг навстречу!». Он объединит в единых творческих программах более 300 талантливых детей с ограниченными возможностями здоровья из 52 регионов России и звёзд классического искусства.

    «Шаг навстречу!» - музыкальный фестиваль, не имеющий аналогов в мире. Его целью является раскрытие творческого потенциала детей с ограниченными возможностями, способствующее их более полной социальной адаптации в современном мире.

    Фестиваль стартует 26 мая со встречи участников с актёрами театра «Комик-Трест». А 27 мая в Большом зале Академической Филармонии им. Д. Д. Шостаковича состоится торжественное открытие фестиваля. В сопровождении Академического симфонического оркестра Государственной Филармонии им. Д.Д. Шостаковича молодые незрячие музыканты исполнят шедевры великих классиков и сочинение современного автора.

    В течение нескольких дней в рамках фестиваля пройдут концерты, выставки, мастер-классы, экскурсии. Для педагогов и родителей запланирована научно-практическая конференция.

    Завершится фестиваль 31 мая гала-концертом участников фестиваля в киноконцертном зале гостиницы «Москва».

    «Задача фестиваля – предоставить возможность получения детьми творческого стимула к профессиональной деятельности и новых ярких впечатлений. Для родителей и преподавателей – это прекрасная возможность повышения компетентности в обращении с детьми. Зрители же, вовлекаясь в фестивальную программу, становятся более лояльными и внимательными к людям с ограниченными физическими возможностями», - говорят организаторы фестиваля.

    Подробно с программой фестиваля можно ознакомиться в официальной группе мероприятия.

    Международный творческий фестиваль «Шаг навстречу!» ежегодно проходит в Санкт-Петербурге c 2008 года и является одним из наиболее ярких социальных проектов города. Глава попечительского совета фестиваля народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижёр заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии, художественный руководитель филармонии Юрий Темирканов.

    Фестиваль «Шаг навстречу!" - это устойчивая платформа для раскрытия творческого потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья.

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